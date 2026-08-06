Йдеться про додавання під час прання одного засобу, який точно знайдеться на вашій кухні, пише Deccoria. Завдяки цьому інгредієнту постіль стане м’якою та свіжою.

Чому білизна після прання втрачає м’якість?

Нерідко причиною цьому є вода, в якій міститься велика кількість мінералів, що осідають між волокнами. Через це матеріал з часом починає ставати шорстким.

Також проблема може полягати у накопиченні залишків від прального порошку чи кондиціонера. Часом засіб погано виполіскується й залишається на тканині.

Фахівці не радять постійно використовувати пом’якшувач, оскільки він створює воскову плівку, яка й робить тканину менш приємною на дотик.



Простирадла після прання знову стануть приємними на дотик / Фото Pexels

Як прати постіль, щоб вона стала м’якою?

Є кілька дієвих трюків, які допоможуть постільній білизні стати м’якою. Можете випробувати кожен з них по-черзі, щоб переконатися, який саме варіант підходить найкраще.

Можна почати з додавання половини склянку оцту в барабан пральної машини. Загалом оцет рекомендують додавати під час першого прання, щоб видалити фабричну обробку тканини.

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В іншому випадку простирадла на ніч варто замочити у суміші води та оцту. За ніч мінерали на тканині розчиняться, тож після прання у машинці тканина знову стане м’якою.

Якщо ж на постільній білизні відчуваються залишки від порошку, їх можна позбутися за допомогою харчової соди. Достатньо лише насипати пів склянки у барабан, щоб відновити м’якість та освіжити аромат.

У літню пору постіль можна не сушити в сушильній машинці, а просто виносити на вулицю. У вранішню пору тканина повністю висихає від 1 до 2 годин.