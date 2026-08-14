Мало кто знает, но во Франции клопов настолько много, что они заражают каждый десятый дом, пишет Interia Kobieta. И если туристы думают, что клопов можно встретить только в бюджетных хостелах – это не так. Их могут завезти гости даже в роскошный отель.

Где чаще всего прячутся клопы?

Клопы прячутся в швах матрасов, в щелях каркаса кровати, за изголовьем или плинтусами. Именно поэтому перед тем, как распаковывать вещи, лучше тщательно проверить номер, чтобы в случае проблемы иметь возможность попросить замену.

Иногда нам кажется, что во время сна нас в руку или ногу укусил комар или муха, но в большинстве случаев – это клопы, которые как раз активизируются ночью. Зудящие следы имеют вид красных пятен и маленьких бугорков или пузырьков. Чаще всего следы укуса заметны на открытых участках кожи.

Как выглядят клопы?

Взрослый клоп имеет форму яблочного семечка (5 миллиметров в длину). Насекомое не умеет прыгать и не имеет крыльев, а его панцирь коричневого цвета.

Что интересно, кожная реакция после укуса проявляется не сразу, а через 12–48 часов, а то и через несколько дней. Но если вы подозреваете, что все-таки привезли домой клопов после путешествия, то в первую очередь стоит выполнить следующие шаги.

Сначала нужно приступить к распаковке чемодана, а не откладывать этот процесс на несколько дней. Всю одежду следует постирать в стиральной машине при температуре 60–90 градусов, а затем положить сушиться в сушильную машину.



Чемодан после отпуска нужно распаковывать сразу / Фото Pexels

Благодаря высокой температуре удастся уничтожить взрослых особей и отложенные яйца. Стирка вещей сразу станет гораздо лучшим решением, чем затягивать процесс, а потом выводить клопов из собственного матраса, когда они уже успеют размножиться.