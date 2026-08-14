Мало хто знає, але у Франції клопів настільки багато, що вони заражають кожен десятий будинок, пише Interia Kobieta. І якщо туристи думають, що клопів можна зустріти лише в бюджетних хостелах – це не так. Їх можуть завезти гості навіть у розкішний готель.

Де ховаються клопи найчастіше?

Клопи ховаються у швах матраців, у щілинах каркаса ліжка, за узголів’ям чи плінтусами. Саме тому перед тим, як розпакуватися, краще ретельно перевірити номер, щоб у разі проблеми, мати можливість попросити заміну.

Часом нам здається, що під час сну нас в руку чи ногу вкусив комар або муха, але у більшості випадків – це клопи, які якраз стають активними вночі. Сверблячі сліди мають червоні плями та маленькі горбки або пухирі. Найчастіше сліди укусу помітні на відкритих ділянках шкіри.

Як виглядають клопи?

Дорослий клоп має форму яблучної насінини (5 міліметрів завдовжки). Комаха не здатна стрибати і не має крил, а панцир має коричневий колір.

Що цікаво, шкірна реакція після укусу проявляється не зразу, а через 12 – 48 годин, а то й кілька днів. Та якщо ви підозрюєте, що все ж таки після подорожі завезли додому клопів, то в першу чергу варто дотриматися ось яких кроків.

Спочатку потрібно братися за розбирання валізи, а не відкладати цей процес на кілька днів. Увесь одяг слід випрати в пральній машині за температури 60 – 90 градусів, а тоді кинути сушити в сушильну машину.



Валізу після відпустки треба розбирати одразу / Фото Pexels

Завдяки високій температурі вдасться знищити дорослих особин та відкладені яйця. Прання речей одразу стане набагато кращим рішенням, ніж затягнути процес, а потім виводити клопів з власного матрацу, коли вони вже встигнуть розвестися.