Перевернутая вверх дном упаковка избавляет от необходимости ждать, пока стечет густой соус, пишет Interia Kobieta.

Почему некоторые продукты следует хранить вверх дном?

Некоторым продуктам такое хранение может помочь предотвратить расслоение ингредиентов. Особенно это касается тех продуктов, которые содержат натуральные жиры или вещества, способные отделяться от остальной массы.

Кроме того, переворачивание определенных продуктов уменьшает количество отходов. Содержимое бутылки или тюбика будет скапливаться не на стенках, а на дне диспенсера.

Одним из самых популярных продуктов, которые хранят вверх дном, является кетчуп. Многие упаковки даже специально разработаны так, чтобы крышка находилась внизу. Так, густой соус всегда находится прямо у дозатора, что облегчает его выдавливание.



Кетчуп следует переворачивать вверх дном / Фото Pexels

Аналогичный принцип хранения подходит для майонезов, горчиц, чесночного соуса или соуса для барбекю.

Натуральную арахисовую пасту также рекомендуют хранить в перевернутом положении. Дело в том, что масло может отделяться от остальной массы и собираться на поверхности. Если перевернуть банку вверх дном, то масло сможет проникнуть в пасту гораздо легче.

Что интересно, яйца тоже рекомендуют хранить вверх дном. В магазине в картонных упаковках они хранятся узким концом вверх, а дома их нужно перевернуть, чтобы сохранить их свежесть.

В более широком конце яйца находится воздушный карман. Когда яйцо стоит узким концом вниз, воздушный карман выталкивается вверх, удерживая желток подальше от скорлупы, ближе к центру. Именно это и предотвращает быстрое порча продуктов.

Этот принцип хранения стоит применять к шампуням, кондиционерам, бальзамам и гелям для душа. Хранение дном вверх особенно полезно, когда упаковка почти пустая.

Придбати різноманітні продукти для дому можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товару за фото.

Какие продукты лучше не класть вверх дном?

Не стоит переворачивать продукты в упаковках, которые могут протекать. Речь идет о различных напитках, молоке и т. п. Следует соблюдать осторожность со стеклянными банками с металлическими крышками. Контакт с пищей на внутренней стороне крышки может способствовать ее порче.

Ни в коем случае нельзя ставить вверх дном газированные напитки. Так расположение может оказывать давление на крышку, а газ через микротрещины проникает легче, поэтому это приводит к быстрому порче напитка.

В худшем случае резкое переворачивание может привести к тому, что напиток начнет пениться, а все вокруг разливается.