Перевернута упаковка догори дном позбавляє необхідності чекати, поки стече густий соус, пише Interia Kobieta.

Чому деякі продукти слід зберігати догори дном?

Деяким продуктам таке зберігання може допомогти запобігти розділенню інгредієнтів. Особливо це стосується тих харчів, що містять натуральні жири чи речовини, які здатні відділятися від решти маси.

Крім того, перевертання певних продуктів зменшує кількість відходів. Вміст пляшки чи тюбика буде накопичуватися не на стінках, а на дні диспенсера.

Одним з найпопулярніших баночок для зберігання догори дном є кетчуп. Чимало упаковок навіть спеціально розроблені так, щоб кришка була розташована внизу. Таким чином густий соус завжди прямо біля дозатора, тож це полегшує його вичавлювання.



Кетчуп слід перевертати догори дном / Фото Pexels

Аналогічний принцип зберігання підходить для майонезів, гірчиць, часникового соусу чи для барбекю.

Натуральну арахісову пасту також радять зберігати перевернутою. Уся річ в тому, що олія здатна відділятися від решти маси й збиратися на поверхні. Якщо перевернути банку догори дном, то вона зможе проникнути в пасту набагато легше.

Що цікаво, яйця теж радять зберігати догори дном. У магазині в картонних упаковках вони зберігаються вузьким кінцем догори, а вдома їх треба перевернути, щоб зберегти їхню свіжість.

У ширшому кінці яйця міститься повітряна кишеня. Коли яйце стоїть вузьким кінцем до низу, повітряна кишеня виштовхується вгору, утримуючи жовток подалі від шкаралупи, ближче по центру. Це й запобігає швидкому псуванню продуктів.

Цей принцип зберігання варто застосувати до шампунів, кондиціонерів, бальзамів та гелів для душу. Зберігання дороги дном особливо корисне тоді, коли упаковка майже порожня.

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Які продукти краще не класти догори дном?

Не варто перевертати продукти в упаковках, які можуть протікати. Йдеться про різноманітні напої, молоко тощо. Слід зберігати обережність зі скляними банками з металевими кришками. Контакт з їжею на внутрішній стороні кришки може сприяти її псуванню.

У жодному разі не можна ставити догори дном газовані напої. Таке розміщення може тиснути на кришку, а газ крізь мікротріщини легше проштовхується, тому це призводить до швидкого псування напою.

У найгіршому випадку різке перевертання може призвести до того, що напій спіниться, а все навколо розіллється.