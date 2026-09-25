Оказывается, что некоторые растения могут негативно влиять на сон, пишет Top. Дело в том, что сильный аромат мешает спокойно расслабиться и заснуть. Резкий запах может вызывать дискомфорт и даже головную боль.

Какие растения не стоит держать в спальне?

Специалисты советуют выбирать для спальни растения с нежным и едва уловимым запахом. Комнатные растения или цветки должны дополнять интерьер, но ваше внимание ни в коем случае не должно сосредотачиваться на неприятном запахе.

Среди самых неподходящих растений для спальни – лилии или гиацинты. И однако они очень красивы, однако их существенным минусом является интенсивный аромат, который в маленькой комнате может заполнить все пространство. Из-за этого придется проветривать окна, чтобы наполнить спальню кислородом.



У лилий довольно специфический запах / Фото Pexels

Ночью лилии активно поглощают кислород и выделяют углекислый газ, поэтому уже утром может появиться головная боль и чувство разбитости. Из-за нехватки кислорода и резкого запаха качество сна может заметно ухудшиться.

В отдельных случаях в спальне не рекомендуется держать ароматные розы. Если букет достаточно большой, это тоже может негативно повлиять на самочувствие.

Кроме того, в спальне не стоит держать бегонии, поскольку они любят теплые и влажные условия, а в спальне чаще перед сном открывают окна для более комфортного сна. На растение поток прохладного воздуха может оказать негативное влияние.

Также из спальни следует убрать растения с активным фотосинтезом. Ночью некоторые растения поглощают кислород (папоротник или монстера), поэтому их не стоит держать в небольших помещениях.