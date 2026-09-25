Виявляється, що деякі рослини можуть погано впливати на сон, пише Top. Уся річ в сильному ароматі, який заважатиме спокійному розслабленню й засинанню. Різкий запах здатен викликати дискомфорт та навіть головний біль.

Які рослини не варто тримати у спальні?

Фахівці радять обирати для спальні рослини з ніжним та ледь помітним запахом. Кімнатні вазони чи квіти повинні доповнювати інтер’єр, але ваша увага зовсім не повинна зосереджуватися на неприємному запасі.

Серед найгірших рослин, які можуть стояти у спальні – лілії чи гіацинти. І хоч вони дуже красиві, проте їхнім суттєвим мінусом є інтенсивний аромат, який у маленькій кімнаті може заповнити увесь простір. Через це доведеться провітрювати вікна, щоб наповнити спальню киснем.



Лілії мають досить специфічний запах / Фото Pexels

Вночі лілії активно поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ, тому вже на ранок може відчуватися біль голови й розбитість. Через нестачу кисню й важкий запах якість сну може помітно погіршитися.

В окремих випадках у спальні не радять тримати запашні троянди. Якщо букет досить великий, це теж може погано вплинути на самопочуття.

Крім того, у спальні не варто тримати бегонії, оскільки вони люблять теплі й вологі умови, а в спальні частіше перед сном відчиняють вікна для комфортнішого сну. На рослину потік прохолодного повітря може погано вплинути.

Також зі спальні слід прибрати рослини з активним фотосинтезом. Вночі деякі рослини поглинають кисень (папороть чи монстера), тож їх не варто тримати в маленьких приміщеннях.