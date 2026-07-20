Некоторые виды растений способны привлечь успех и финансовый поток, пишет Interia Kobieta. Чтобы привлечь в жизнь счастье, стоит приобрести для дома "магнитные" вазоны.

Какие растения привлекают успех?

Толстянка овальная – деньги и успех

Этот суккулент известен почти всем благодаря круглым мясистым листьям, по форме напоминающим монеты. В фэн-шуй растение считается магнитом для финансовой стабильности.

Преимуществом этого растения является его абсолютная неприхотливость. Денежное дерево накапливает воду в листьях, поэтому может обходиться без частого полива. Растение стоит держать на солнечном подоконнике.

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Драцена Сандера – процветание

Бамбук в горшке символизирует сильную жизненную силу. Три стебля приносят успех, пять – богатство, а восемь – процветание во всем. Растение хорошо переносит полутень, поэтому может расти даже в месте с небольшим количеством солнечного света.



Бамбуковое дерево притягивает успех / Фото Pexels

Спатифиллум – спокойствие

Это комнатное растение прекрасно очищает воздух и улучшает самочувствие. Согласно фэн-шуй, белые цветки символизируют гармонию и помогают преодолевать всевозможные невзгоды. Спатифилум любит расти во влажной почве в полутени.

Где стоит размещать эти растения?

Решающее значение в фэн-шуе имеет место расположения растений. Специалисты советуют разместить растения в юго-восточном углу квартиры или комнаты, поскольку именно эта зона отвечает за богатство.

Хорошими местами являются домашний офис или рабочий стол. Но для того, чтобы поток энергии не прерывался, листья должны быть всегда зелеными, а горшки – в хорошем состоянии.