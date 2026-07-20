Деякі види рослин здатні привабити успіх та фінансовий потік, пише Interia Kobieta. Щоб залучити у життя щастя, варто придбати в оселю "магнітні" вазони.

Які рослини притягують успіх?

Товстянка овальна – гроші та успіх

Цей сукулент відомий майже всім завдяки круглому м’ясистому листю, що за формою нагадує монети. У фен-шуї рослину вважають магнітом для фінансової стабільності.

Перевагою вазону є його абсолютна невибагливість. Грошове дерево накопичує воду у листі, тому може обійтися без частого поливу. Рослину варто тримати на сонячному підвіконні.

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Драцена Сандера – процвітання

Бамбук у горщику символізує сильну життєву силу. Три стебла приносять успіх, п’ять – багатство, а вісім – процвітання у всьому. Рослина добре переносить півтінь, тож може рости навіть на місці з незначним сонячним світлом.



Бамбукове дерево притягує успіх / Фото Pexels

Спатифілум – спокій

Ця кімнатна рослина чудово очищує повітря й покращує самопочуття. За фен-шуєм, білі квіти символізують гармонію й допомагають долати всілякі негаразди. Спатифілум любить рости у вологому ґрунті в півтіні.

Де варто тривати ці рослини?

Вирішальне значення у фен-шуї має місце розміщення рослин. Фахівці радять розмістити рослини у південно-східному куртку квартири чи кімнати, оскільки саме ця зона відповідає за багатство.

Хорошими місцями є домашній офіс чи робочий стіл. Та для того, щоб потік енергії не припинявся, листя має бути завжди зеленим, а горщики – у гарному вигляді.