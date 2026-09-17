Не всю обувь можно стирать в стиральной машине, пишет Deccoria. Некоторые кроссовки рекомендуется чистить только вручную, так как стиральная машина может их повредить.

Чаще всего для машинной стирки подходят кроссовки для повседневной носки или спортивная обувь. Замшу, нубук, эспадрильи, обувь с блестками и бусинками лучше не бросать в барабан. Если грязь можно легко очистить тканью или щеткой, то лучше чистить обувь именно таким образом.

Как стирать кроссовки в стиральной машине?

Сначала нужно осмотреть подошву на наличие мелких камешков или мусора. Их важно удалить, чтобы во время стирки они не повредили стиральную машину.

После этого следует вынуть шнурки и стельки. При желании их можно постирать отдельно. В целом обувь лучше помещать в специальные чехлы, которые защищают кроссовки от деформаций и повреждений.

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Но если такого чехла нет, можно воспользоваться другим приемом. Достаточно просто положить в стиральную машину большое полотенце вместе с обувью. Это нужно сделать для того, чтобы уменьшить удары обуви о барабан. Полотенце в этом случае служит амортизирующим слоем.

Кроме того, нужно правильно настроить стиральную машину. Во время стирки кроссовок температура не должна превышать 30–40 градусов. Лучше всего выбрать для такой стирки деликатный режим.



Секреты стирки кроссовок в стиральной машине / Фото Pexels

Специалисты не рекомендуют использовать при стирке обуви кондиционер для белья. Он может негативно повлиять на материал, из которого изготовлена обувь.

После стирки кроссовки нельзя сушить в сушильной машине, ставить на батарею или на сушилку для полотенец в ванной.

Обуви следует дать высохнуть естественным образом. Достаточно просто разместить их в проветриваемом помещении, но подальше от интенсивных солнечных лучей.

Дополнительно можно набить внутреннюю часть бумагой или газетами, которые смогут быстрее впитать часть влаги и ускорят высыхание.