Не все взуття можна прати в пральній машинці, пише Deccoria. Деякі кросівки рекомендовано чистити лише руками, оскільки техніка може їх лише пошкодити.

Найчастіше для машинного прання підходять кросівки для щоденного носіння чи взуття для спорту. Замшу, нубук, еспадрильї, взуття з блискітками та намистинками краще не кидати в барабан. Якщо бруд можна легко відчистити тканиною чи щіткою, то краще взуття чистити саме таким чином.

Як прати кросівки в пральній машині?

Спочатку потрібно оглянути підошву на наявність дрібних камінців чи сміття. Їх важливо прибрати, щоб під час прання вони не пошкодили пральну машину.

Після цього слід вийняти шнурівки та устілки. За бажання, їх можна випрати окремо. Загалом взуття краще поміщати у спеціальні чохли, які зберігають кросівки від деформацій та пошкоджень.

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Та якщо такого чохла немає, можна скористатися іншим трюком. Достатньо лише покласти великий рушник у пральну машину разом із взуттям. Це потрібно зробити для того, щоб зменшити удари взуття об барабан. Рушник у такому випадку стає амортизуючим шаром.

Крім того, потрібно правильно налаштувати пральну машину. Під час прання кросівок температура не повинна перевищувати 30 – 40 градусів. Найкраще виставити для такого прання делікатний режим.



Секрети прання кросівок у пральній машинці / Фото Pexels

Фахівці не радять використовувати під час прання взуття пом’якшувач для білизни. Він може негативно вплинути на матеріал, з якого зроблено взуття.

Після прання кросівки не можна сушити в сушильній машині чи ставити на батареї або на сушарку для рушників у ванній.

Взуттю варто дати висохнути природним чином. Достатньо їх лише розмістити десь у провітрювальному приміщенні, але подалі від інтенсивного сонячного проміння.

Додатково можна набити середину папером чи газетами, які зможуть швидше поглинути частину вологи й пришвидшать висихання.