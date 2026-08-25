Дачники советуют обеспечить растения калием и фосфором, используя натуральные средства, пишет Deccoria.

Почему подкормить пионы в сентябре?

Например, можно смешать базальтовую муку, компост и древесную золу. Это удобрение является мягким и начнет действовать постепенно. Нужно лишь рассыпать его под кустами и полить водой.

Осенью пионам очень нужен калий, который улучшает общее состояние растения и играет важную роль в цветении и развитии цветочных почек.

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Фосфор также является еще одним важным элементом, что способствует развитию корневой системы. Удобрение пионов фосфором всегда благотворно влияет на их рост, особенно если речь идет о молодых растениях.

Удобрение цветов должно быть умеренным, поскольку питательные вещества могут еще сохраняться в почве. Если цветки хорошо цвели весь сезон, а почва в саду плодородна, то чрезмерное удобрение уже не понадобится.



Пионы нуждаются в подкормке в начале осени / Фото Pexels

Дачники любят подкармливать кусты пионов древесной золой, которая богата магнием, кальцием и фосфором. Важно только, чтобы она была из чистой лиственной или мягкой древесины. Ее можно просто рассыпать под пионами или смешать с верхним слоем почвы.

Компост тоже подходит для сентябрьской подкормки, поскольку содержит полезные вещества и микроорганизмы. Достаточно лишь рассыпать его тонким слоем вокруг кустов пионов. Он не только обогатит почву, но и будет действовать как мульча, удерживая влагу в почве и защищая корни от низких температур.

Профессиональные дачники смешивают в сентябре древесную золу с компостом и базальтовым удобрением в соотношении 1:1:2. Затем все нужно тщательно перемешать и разбросать вокруг пионов. Такое удобрение будет питать пионы вплоть до первых заморозков, а весной они зацветут еще более крупными цветами.