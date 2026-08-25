Дачники радять забезпечити рослини калієм та фосфором, використовуючи натуральні засоби, пише Deccoria.

Чим підживити півонії у вересні?

До прикладу, можна змішати базальтове борошно, компост та деревну золу. Це добриво є м’яким і діяти почне поступово. Треба лише розсипати його під кущами та полити водою.

Восени півоніям дуже потрібен калій, який покращує загальний стан рослини та відіграє важливу роль у цвітінні та розвитку квіткових бруньок.

Придбати підживлення для півоній можна на Prom. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Фосфор також є ще одним важливим елементом, оскільки допомагає розвиватися кореневій системі. Удобрення півоній фосфором завжди добре впливає на їхній ріст, особливо коли йдеться про молоді рослини.

Удобрення квітів повинно бути помірним, оскільки поживні речовини можуть ще зберігатися в ґрунті. Якщо рослини добре цвіли увесь сезон, а ґрунт саду багатий, то надмірне удобрення вже не знадобиться.



Півонії потребують підживлення на початку осені / Фото Pexels

Дачники люблять підживлювати кущі півоній деревною золою, яка багата на магній, кальцій та фосфор. Важливо лише, щоб вона була з чистої листяної чи м’якої деревини. Можна її просто розсипати під півонії чи змішати з верхнім шаром ґрунту.

Компост теж підходить для вересневого підживлення, оскільки містить корисні речовини та мікроорганізми. Достатньо лише розсипати його тонким шаром навколо кущів півоній. Він не лише збагатить ґрунт, але й діятиме як мульча, утримуючи вологу в ґрунті та захищаючи коріння від низьких температур.

Професійні дачники змішують у вересні деревну золу з компостом та базальтовим добривом у співвідношенні 1:1:2. Тоді все треба ретельно перемішати й розкинути навколо півоній. Таке добриво буде живити півонії аж до перших заморозків, а навесні вони зацвітуть ще більшими квітами.