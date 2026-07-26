Интенсивное солнечное облучение может привести к выцветанию ткани обивки, повреждению пластика, кожи и электронным элементам управления. И именно поэтому об автомобильных шторках забывать нельзя, пишет Car and Driver .

Для чего нужны шторки для машины?

Основное предназначение автомобильных шторок очень просто – ограничить попадание солнечного света в машину. Это помогает не только уменьшить количество попадающего на пассажиров ультрафиолета, но и избежать нагревания салона во время стоянок.

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Шторки нужны также и для того, чтобы защитить декор, приборную панель, руль и сиденья от преждевременного выгорания.

В современных машинах очень часто лобовое стекло уже создано таким, чтобы задерживать большинство UV излучений. Впрочем, задние и боковые окна часто обеспечивают гораздо меньшую защиту.

Какие именно шторки для машины выбрать?

Типов шторок для машины существует несколько, и перед выбором следует учесть все варианты.

Каркасные шторки

Они производятся под конкретную модель автомобиля, и устанавливать их нужно непосредственно в оконный проем. Они хорошо прилегают, оставляют минимальные щели и хорошо смотрятся снаружи.

Кроме того, их не нужно убирать, чтобы открыть окна. Если шторки будут использоваться каждый день, эта модель предназначена для инвестиций.

Шторки на присосках

Этот вариант более распространен и бюджетен: найти их очень просто, они универсальны и подойдут к любой модели машины, и установить их можно самостоятельно и без проблем.

Но есть и небольшой недостаток: со временем присоски теряют эластичность, и обычно это происходит именно под воздействием высокой температуры, поэтому со временем может потребоваться замена.

Рулонные шторки

Их закрепляют на стекле или прямо на дверях и выдвигают по необходимости. Они достаточно компактны, а открывать и закрывать очень легко. Но при выборе следует обратить особое внимание на механизм сматывания: более дешевые модели могут быть достаточно слабыми.