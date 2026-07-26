Інтенсивне сонячне опромінення може призвести до вицвітання тканини оббивки, пошкодження пластику, шкіри та електронних елементів керування. І саме тому про автомобільні шторки забувати не можна, пише Car and Driver.

Навіщо потрібні шторки для машини?

Основне призначення автомобільних шторок дуже просте – обмежити потрапляння сонячного світла в машину. Це допомагає не тільки зменшити кількість ультрафіолету, що потрапляє на пасажирів, але й уникнути нагрівання салону під час стоянок.

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Шторки потрібні також і для того, аби захистити декор, панель приладів, кермо та сидіння від передчасного вигорання.

В сучасних машинах дуже часто лобове скло вже створене таким, аби затримувати більшість UV-випромінювання. Втім, задні та бокові вікна часто забезпечують значно менший захист.

Які саме шторки для машини вибрати?

Типів шторок для машини існує кілька, і перед вибором слід зважити на усі варіанти.

Каркасні шторки

Вони виготовляються під конкретну модель автівки, і встановлювати їх потрібно безпосередньо у віконний отвір. Вони гарно прилягають, залишають мінімальні щілини та гарно виглядають зовні.

Окрім того, їх не потрібно прибирати, аби відкрити вікна. Якщо шторки використовуватимуться щодня, ця модель варта інвестиції.

Шторки на присосках

Цей варіант більш поширений та бюджетний: знайти їх дуже просто, вони універсальні та підійдуть до будь-якої моделі машини, і встановити їх можна самостійно та без зайвих проблем.

Але є й невеликий недолік: з часом присоски втрачають еластичність, і зазвичай це трапляється саме під впливом високої температури, тож з часом може знадобитися заміна.

Рулонні шторки

Їх закріплюють на склі чи прямо на дверях та висувають за необхідності. Вони досить компактні, а відкривати й закривати їх дуже легко. Але під час вибору слід звернути особливу увагу на механізм змотування: дешевші моделі можуть бути досить слабкими.