Впрочем, помимо не совсем приятного внешнего вида, проблема заключается еще и в том, что грязная панель может терять энергию, пишет House Digest. Почему загрязненные солнечные панели уменьшают количество солнечного света, попадающего на фотоэлементы.

Как очистить солнечные панели?

Таким образом, в системе уменьшается количество энергии. Каждые несколько месяцев их стоит очищать, чтобы они работали на все 100%. Для этого нужна лишь лестница, длинный шланг с водой, щетка или швабра, а также средство для мытья посуды.

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Однако специалисты отмечают, что солнечные панели, установленные под углом крыши, требуют меньшей очистки, чем те, что установлены горизонтально. Благодаря дождю, ветру и силе тяжести часть мусора с поверхностей удаляется естественным образом.

А вот на плоских горизонтальных поверхностях может скапливаться грязь и дождевая вода. Но в любом случае процесс очистки остается одинаковым, разница заключается лишь в частоте мытья.



Солнечные панели легко чистить / Фото Pexels

Сначала мягким веником или шваброй нужно собрать с панелей листья и мусор. Затем их следует осторожно промыть шлангом от пыли и другой грязи на минимальном напоре, чтобы напор воды не повредил систему.

Если на поверхности останутся стойкие пятна, их можно очистить, нанеся немного средства для мытья посуды, которое через несколько минут растворит все загрязнения. После этого все нужно снова промыть с помощью шланга.

Помните, что чистить панели нужно аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность, потому что это может привести к необратимому повреждению. Именно поэтому вместо агрессивных химикатов лучше использовать обычное средство для мытья посуды, чтобы сохранить качество солнечных панелей.

Что касается частоты мытья, то хозяевам, живущим в запыленном месте, где грязь оседает чаще, панели следует проверять каждые 3 месяца. Для стандартного загородного дома достаточно чистки два раза в год.