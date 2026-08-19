Втім, крім не зовсім приємного зовнішнього вигляду, проблема полягає ще й тому, що брудна панель може втрачати енергію, пише House Digest. Через забруднені сонячні панелі кількість сонячного світла до фотоелектричних елементів знижується.

Як очистити сонячні панелі?

Таким чином у системі зменшується кількість енергії. Кожні кілька місяців варто їх очищати, щоб вони працювали на всі 100%. Для цього потрібна лише драбина, довгий шланг з водою, щітка чи швабра, а також засіб для миття посуду.

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Однак фахівці зазначають, шо сонячні панелі, що встановлені під кутом даху потребують менше очищення, ніж ті, що встановлені горизонтально. Через дощ, вітер та силу тяжіння, деяке сміття з поверхонь очищається природним чином.

А от на плоских горизонтальних поверхнях може накопичуватися бруд та дощова вода. Та в будь-якому разі процес очищення залишається однаковим, різниця полягає лише в частоті миття.



Сонячні панелі легко очищати / Фото Pexels

Спочатку м’яким віником чи шваброю потрібно зібрати з панелей листя та сміття. Далі їх обережно слід промити шлангом від пилу та іншого бруду на мінімальному рівні, щоб сила води не пошкодила систему.

Якщо на поверхні будуть стійкі плями, їх можна очистити нанісши трохи засобу для миття посуду, яка через кілька хвилин все розчинить. Після цього все треба знову очистити за допомогою шлангу.

Пам’ятайте, що чистити панелі потрібно акуратно, щоб не подряпати поверхню, оскільки це може призвести до постійного пошкодження. Саме тому замість агресивних хімікатів краще використовувати звичайний засіб для миття посуду, щоб зберегти якість сонячних панелей.

Щодо частоти миття, то господарям, які живуть у запиленому місці, де бруд осідає частіше, панелі варто перевіряти кожних 3 місяці. Для стандартного заміського будинку чистки вистачить двічі на рік.