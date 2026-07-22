Статицию, которую также называют морской лавандой, чаще всего выращивают как однолетнее растение, пишет The House Digest.
Почему статица особенная и как за ней ухаживать?
Она цветет в течение лета и осени, радуя глаз соцветиями разных оттенков – голубых, розовых, желтых, красных и белых. Особенно популярны нежные розово-лиловые оттенки, которые часто сравнивают со сладкой ватой.
В продаже даже есть смеси семян, специально подобранные для создания такого нежного цветового эффекта.
Мелкие бумажные цветки прекрасно подходят не только для клумб, но и для срезки и сушки. Они долго сохраняют декоративность в букетах, поэтому могут украшать дом даже после окончания сезона цветения.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Статицы прекрасно подходят для букетов / Фото из открытых источников
Еще одно преимущество статицы – неприхотливость в уходе.
Семена рекомендуется высевать в помещении за 8–10 недель до последних весенних заморозков.
Растение вырастает примерно до 45 сантиметров в высоту, хорошо себя чувствует как в открытом грунте, так и в контейнерах.
Статица лучше всего растет на открытых, хорошо освещенных участках и нуждается как минимум в шести часах прямого солнечного света ежедневно.
Лучше всего высаживать ее на южной стороне сада или клумбы. В то же время в периоды сильной летней жары растение может чувствовать себя менее комфортно.
Статица хорошо переносит засуху, поэтому не нуждается в частых поливах после того, как укоренится. Именно это делает ее такой простой в выращивании.
Однако молодые сеянцы следует регулярно поливать, ведь устойчивость к недостатку влаги появляется только после того, как растение хорошо приживется.
К кислотности почвы статица неприхотлива, но ей нужна хорошо дренированная почва, в которой не застаивается вода.
Еще одно преимущество заключается в том, что статицию не нужно очищать от отцветших цветов. Она не образует новых волн цветения в течение сезона, а вместо этого формирует одну продолжительную и обильную волну, которая сохраняет декоративность почти до конца вегетационного периода.
Если вы планируете использовать цветки для букетов, лучше всего срезать стебли утром – тогда они дольше останутся свежими.