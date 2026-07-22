Статицю, яку також називають морською лавандою, найчастіше вирощують як однорічник, пише The House Digest.

Чим особлива статиця і як доглядати за нею?

Вона цвіте протягом літа й осені, даруючи суцвіття різних відтінків – блакитних, рожевих, жовтих, червоних і білих. Особливо популярні ніжні рожево-бузкові кольори, які часто порівнюють із солодкою ватою.

У продажу навіть є суміші насіння, спеціально підібрані для створення такого ніжного кольорового ефекту.

Дрібні паперові квітки чудово підходять не лише для клумб, а й для зрізання та сушіння. Вони довго зберігають декоративність у букетах, тому можуть прикрашати оселю навіть після завершення сезону цвітіння.

Статиці чудово підходять для букетів / Фото з відкритих джерел

Ще одна перевага статиці – невибагливість у догляді.

Насіння рекомендують висівати в приміщенні за 8 – 10 тижнів до останніх весняних заморозків.

Рослина виростає приблизно до 45 сантиметрів заввишки, добре почувається як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах.

Статиця найкраще росте на відкритих, добре освітлених ділянках і потребує щонайменше шість годин прямого сонячного світла щодня.

Найкраще висаджувати її на південному боці саду або клумби. Водночас у періоди сильної літньої спеки рослина може почуватися менш комфортно.

Статиця добре переносить посуху, тому не потребує частих поливів після того, як укоріниться. Саме це робить її такою простою у вирощуванні.

Однак молоді сіянці слід регулярно поливати, адже стійкість до нестачі вологи з'являється лише після того, як рослина добре приживеться.

До кислотності ґрунту статиця невибаглива, але їй потрібен добре дренований ґрунт, у якому не застоюється вода.

Ще одна перевага полягає в тому, що статицю не потрібно очищати від відцвілих квітів. Вона не утворює нові хвилі цвітіння протягом сезону, а натомість формує одну тривалу й рясну хвилю, яка зберігає декоративність майже до завершення вегетаційного періоду.

Якщо плануєте використовувати квіти для букетів, найкраще зрізати стебла вранці – тоді вони довше залишатимуться свіжими.