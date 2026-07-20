Как часто следует стирать постельное белье летом – об этом в комментарии для Southering Living рассказали эксперты по стирке.

Почему летом простыни загрязняются быстрее?

Летом на простынях значительно быстрее скапливаются пот, кожный жир, бактерии и отмершие клетки кожи. Из-за жары и высокой влажности постель быстро теряет ощущение свежести, даже если визуально кажется чистой.

Помимо пота, на постельное белье попадают остатки солнцезащитных кремов, лосьонов и других средств по уходу за кожей.

Кроме того, в теплое время года в воздухе больше пыльцы. Она легко попадает на постельное белье с волос и одежды.

Как часто нужно стирать постельное белье летом?

Специалисты советуют стирать постельное белье не реже одного раза в неделю.

Стирать постельное белье нужно каждые 3–4 дня, то есть примерно два раза в неделю, если:

вы сильно потеете ночью;

домашние животные спят вместе с вами;

вы оставляете окно открытым на ночь;

едите в постели или страдаете аллергией;

спите с партнером;

используете автозагар перед сном.

Также следует чаще стирать наволочки, ведь на них быстрее скапливаются жир с кожи лица, средства для волос и остатки косметики.

Летом постельное белье нужно стирать чаще / Фото Pinterest

Как правильно стирать постельное белье?

Эксперты рекомендуют стирать хлопковые, льняные, бамбуковые, модальные и смешанные ткани в теплой воде на обычном режиме, а затем сушить в сушильной машине.

Они также советуют использовать стиральное средство с нейтральным уровнем pH, желательно на основе натуральных компонентов, в частности ферментов.

Многие обычные моющие средства содержат агрессивные химические вещества, которые могут раздражать чувствительную кожу и повреждать ткань. Особенно это важно, если вы стираете постельное белье часто.