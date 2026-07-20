Як часто варто прати постільну білизну влітку, у коментарі Southering Living розповіли експерти з прання.

Чому влітку простирадла забруднюються швидше?

Улітку на простирадлах значно швидше накопичуються піт, шкірний жир, бактерії і відмерлі клітини шкіри. Через спеку та високу вологість постіль швидко втрачає відчуття свіжості, навіть якщо візуально видається чистою.

Окрім поту, на постіль потрапляють залишки сонцезахисних кремів, лосьйонів та інших засобів для догляду за шкірою.

Також теплу пору року в повітрі більше пилку. Він легко переноситься на постіль через волосся та одяг.

Як часто потрібно прати постільну білизну влітку?

Фахівці радять прати постіль щонайменше раз на тиждень.

Прати постільну білизну треба кожні 3 – 4 дні, тобто приблизно двічі на тиждень, якщо:

ви сильно пітнієте вночі;

домашні тварини сплять разом із вами;

залишаєте вікно відкритим на ніч;

їсте в ліжку або страждаєте на алергію;

спите з партнером;

користуєтеся автозасмагою перед сном.

Також слід частіше прати наволочки, адже на них швидше накопичуються жир зі шкіри обличчя, засоби для волосся та залишки косметики.

Влітку постільну білизну потрібно прати частіше / Фото Pinterest

Як правильно прати постіль?

Експерти рекомендують прати бавовняні, лляні, бамбукові, модальні та змішані тканини в теплій воді на звичайному режимі, а потім сушити в сушильній машині.

Вони також радять використовувати нейтральний за рівнем pH пральний засіб, бажано на основі натуральних компонентів, зокрема ензимів.

Багато звичайних пральних засобів містять агресивні хімічні речовини, які можуть подразнювати чутливу шкіру та пошкоджувати тканину. Особливо це важливо, якщо ви перете постіль часто.