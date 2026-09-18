В этом сезоне в тренде будут классические оттенки, к которым мы уже привыкли, а также новые цвета, покорившие соцсети, пишет In Journal.

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Какие цвета окрашивания в моде этой осенью?

Янтарный блонд

Светлый оттенок имеет янтарные тона, которые на волосах приобретают золотистый оттенок. Этот цвет подойдет темным блондинкам и брюнеткам, которые хотят сменить цвет.

Медный

В последние несколько лет медные оттенки стали довольно популярными, особенно в осеннее время. Это приглушенный медно-коричневый оттенок, в котором сочетаются глубокие и насыщенные тона этих цветов.

Янтарный

Социальные сети также покорил оттенок жженого янтаря. Цвет сочетает в себе золотисто-коричневый, бордовый и медный оттенки. На солнце цвет переливается коричневыми, золотистыми и каштаново-рыжими тонами.

Серая брюнетка

Этот оттенок точно привлечет к себе внимание, поскольку сочетает в себе коричневые, бежевые и сероватые тона. Однако в отличие от теплых шоколадных оттенков, цвет имеет холодный и приглушенный вид.

Песочный блонд

Оттенок имеет кремовые тона, но с более темными корнями, поэтому выглядит довольно естественно. Цвет выглядит тепло и мягко, поэтому подойдет тем, кто не готов к слишком светлому или темному оттенку.

Глубокий коричневый цвет

Насыщенный коричневый оттенок всегда будет в моде осенью. Акцент в этом сезоне сделан на шоколадных и насыщенных тонах, которые придают цвету глубину. Такой цвет будет прекрасно смотреться на волосах с мелированием.