Цього сезону у тренді будуть класичні відтінки, до яких ми вже звикли, а також нові кольори, які підкорили соцмережі, пише In Journal.

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Які кольори фарбування в моді цієї осені?

Бурштиновий блонд

Світлий відтінок має бурштинові тони, які на волоссі мають золотистий відтінок. Цей колір підійде темним блондинкам та брюнеткам, які прагнуть змінити колір.

Мідний

Останні кілька років мідні відтінки стали досить популярними, особливо в осінню пору. Це є приглушений мідно-коричневий відтінок, в якому поєднуються глибокі та насичені тони цих кольорів.

Бурштиновий

Соціальні мережі також підкорив відтінок паленого бурштину. Колір поєднує в собі золотисто-коричневий, бордовий та мідний відтінок. На сонці колір переливається коричневими, золотистими та каштаново-рудими тонами.

Сіра брюнетка

Цей відтінок точно приверне до себе увагу, оскільки поєднує в собі коричневі, бежеві й сіруваті тони. Проте на відміну від теплих шоколадних відтінків, колір має холодний та приглушений вигляд.

Піщаний блонд

Відтінок має кремові тони, але з темнішим корінням, тому виглядає доволі природно. Колір виглядає тепло й м’яко, тому підійде тим, хто не готовий до занадто світлого чи темного відтінку.

Глибокий коричневий колір

Коричневий насичений відтінок завжди буде в моді в осінню пору. Акцент цього сезону зроблений на шоколадних і насичених тонах, які надають кольору глибини. Такий колір чудово виглядатиме на волоссі з міліруванням.