Если вы ждете, пока на унитазе появятся заметные пятна или кольца от жесткой воды, прежде чем взяться за щетку, – вполне вероятно, что вы чистите унитаз недостаточно часто, пишет Better Homes&Gardens.

Как часто нужно чистить унитаз?

Частота чистки унитаза очень сильно зависит от нескольких факторов: количества людей, живущих в доме, и частоты его использования. В целом же глубокую очистку и дезинфекцию в ванной комнате с высокой пропускной способностью нужно проводить по крайней мере раз в неделю.

Но одной только тщательной уборки недостаточно – в середине недели не помешает быстро протереть унитаз, чтобы удалить бактерии и микробы. Также многие люди при чистке унитаза допускают одну ошибку – они забывают, что нужно чистить не только внутреннюю часть чаши, но и все сиденье, а также основание унитаза вплоть до пола.

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Унитаз нужно тщательно чистить каждую неделю / Фото Pexels

Как часто мыть унитаз, которым не пользуются?

Если в доме есть гостевая ванная комната, которой пользуются нечасто, ее не нужно чистить так же тщательно. Впрочем, это не значит, что от уборки можно отказаться вообще. Каждую неделю там точно стоит спускать воду и быстро промывать чашу щеткой, чтобы поддерживать ее чистоту и работоспособность.

Глубокую уборку достаточно проводить раз в две недели.

Как эффективно почистить туалет?

Чтобы унитаз после уборки был по-настоящему чистым, одной воды недостаточно. Эксперты советуют использовать отбеливатель или уксус – оба средства отлично справятся с микробами и грязью, оседающими на поверхности.

Не забывайте протирать также внешнюю часть унитаза, особенно вокруг основания. Также нужно почистить крышку, верхнюю часть бачка и кнопку слива, которая часто бывает грязнее, чем кажется на первый взгляд.