Якщо ви чекаєте, поки на унітазі з'являться видимі плями, або ж кільця від жорсткої води перед тим, як взятися за щітку – цілком ймовірно, ви не чистите унітаз досить часто, пише Better Homes&Gardens.

Наскільки часто потрібно чистити туалет?

Частота чищення унітаза дуже сильно залежить від кількох факторів: кількості людей, що живуть у домі, та частоти його використання. Загалом же глибоке очищення та дезінфекцію у ванній кімнаті з високою прохідністю потрібно проводити принаймні раз на тиждень.

Але лише глибокого прибирання недостатньо – серед тижня не завадить швидко протерти унітаз, аби прибрати бактерії та мікроби. Також чимало людей під час чищення унітаза припускаються однієї помилки – вони забувають, що потрібно чистити не лише середину чаші, але й все сидіння й основу туалету аж до підлоги.

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Унітаз потрібно ретельно очищувати щотижня / Фото Pexels

Як часто мити унітаз, яким не користуються?

Якщо у домі є гостьова ванна кімната, якою користуються нечасто, її не потрібно чистити так само ретельно. Втім, це не значить, що від прибирання можна відмовитися взагалі. Щотижня там точно варто змивати воду та швидко промивати чашу щіткою, аби підтримувати її свіжість та функціональність.

Глибоке прибирання буде достатньо проводити раз на два тижні.

Як ефективно почистити туалет?

Для того, аби унітаз після прибирання був по-справжньому чистим, просто води недостатньо. Експерти радять використовувати відбілювач, або ж оцет – обидва засоби чудово впораються з мікробами та брудом, що осідають на поверхні.

Не забувайте протирати також зовнішню частину унітаза, особливо навколо основи. Також потрібно почистити кришку, верхню частину бачка та кнопку зливу, що часто брудніша, ніж видається на перший погляд.