Осень – идеальное время, чтобы позаботиться о развитии и росте гортензий в следующем году. Пока воспоминания об их цветении еще свежи, следует сделать что-то, пишет Real Simple.

Что нужно делать после цветения гортензий?

Внесите корректировки осенью

Оценивая прогресс роста и цветения гортензий в этом году – или его отсутствие – дачникам следует подумать о том, что можно изменить, чтобы в будущем получить лучшее цветение. Но даже если решение о пересадке растения или посадке дополнительных саженцев рядом приходит в середине лета, с реализацией следует подождать до осени, когда температура станет прохладной.

Именно осень – идеальное время для пересадки и посадки новых растений.

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Позаботьтесь об идеальной почве

Лучше всего гортензии растут в хорошо дренированной почве, но для формирования крепкой корневой системы им также требуется большой объем органических веществ. Если вы планируете сажать новые гортензии в этом году, в комок нужно добавить только треть почвы из ямы, а также треть компоста и треть специальной почвенной смеси из магазина.

А вот весну следует начать с подкормки – внести свежий компост, пополнить мульчу и заложить удобрения медленного высвобождения.

Поливайте регулярно

Самым важным фактором для будущего цветения гортензий является здоровье корней растения, поэтому регулярный график полива чрезвычайно важен. В течение первой недели после посадки нового растения лучше поливать его ежедневно, а вот взрослым растениям будет достаточно двух обильных поливок в неделю с учетом жары и осадков.

Проведите обрезку

Лучше всего гортензии смотрятся, когда их сажают большими группами – это создает впечатляющий размах. Но для того, чтобы кусты выглядели аккуратно, очень важно вовремя проводить обрезку. Однако то, что приближается осень, не обязательно означает, что уже пора браться за секатор: очень важно перед этим выяснить сорт растения.

Некоторые гортензии цветут на старой древесине, а некоторые – на новой, и несвоевременная обрезка может лишить вас всего цветения на следующий год.