Осінь – це ідеальний час для того, аби подбати про розвиток та ріст гортензій наступного року. Поки спогади про їхнє цвітіння ще свіжі, слід дещо зробити, пише Real Simple.

Що потрібно робити після цвітіння гортензій?

Внесіть правки восени

Оцінюючи прогрес росту та цвітіння гортензій цьогоріч – або ж його відсутність – дачникам слід подумати про те, що можна змінити для кращого цвітіння у майбутньому. Але навіть якщо рішення щодо пересадки рослини чи посадки додаткових саджанців поряд приходить серед літа, з реалізацією слід зачекати до осені, коли температура стане прохолодною.

Саме осінь є ідеальним часом для пересадки та посадки нових рослин.

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Подбайте про ідеальний ґрунт

Найкраще гортензії ростуть у добре дренованому ґрунті, але для формування міцного коріння вони також потребують великої кількості органічних речовин. Якщо ви плануєте садити нові гортензії цього року, у грудку потрібно повернути лише третину ґрунту з ями, а ще третину компосту та третину спеціальної ґрунтової суміші з магазину.

А ось весну слід почати з підживлення – внести свіжий компост, поповнити мульчу та закласти добрива повільного вивільнення.

Послідовно поливайте

Найважливішою деталлю для майбутнього цвітіння гортензій є здоров'я коріння рослини, тож регулярний графік поливу неймовірно важливий. Протягом першого тижня після посадки нової рослини краще робити це щодня, а ось дорослим рослинам буде достатньо двох глибоких поливів на тиждень з урахуванням спеки та опадів.

Проведіть обрізку

Найкраще гортензії виглядають, коли їх садять великими групами – це створює вражаючий розмах. Але для того, аби кущі виглядали охайно, дуже важливо вчасно проводити обрізку. Та те, що підступає осінь, необов'язково означає, що вже час хапатися за секатор: дуже важливо з'ясувати перед цим сорт рослини.

Деякі гортензії цвітуть на старій деревині, а деякі на новій, і невчасна обрізка може позбавити вас усього цвітіння на наступний рік.