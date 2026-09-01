После завершения сбора урожая клубника требует ухода. Если же кустики оставить без внимания, то в следующем сезоне большого урожая не получится, пишет Homes&Gardens.

Как ухаживать за клубникой осенью?

Убедитесь, что урожай закончился

Чтобы приступить к послеуборочному уходу, нужно прежде всего убедиться, что клубника действительно больше не плодоносит. Проверить это несложно: в этот момент клубника перестает цвести, зато активно выпускает новые усы – длинные побеги, из которых затем формируются молодые кустики.

Старая листва в это время также начинает желтеть и буреть. Если растение сильно пострадало от вредителей и болезней, именно сейчас самое подходящее время, чтобы заменить кустик на новый.

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Обрежьте старую листву

После завершения сезона плодоношения клубника нуждается в аккуратной обрезке. Удалять в первую очередь нужно старую, поврежденную и больную листву, что уже отмирает. Здесь дело не только в эстетике – обрезка дает кусту возможность отрастить новый, здоровый лиственный покров в следующем году.

Во время обрезки стебель оставляют примерно на 5 сантиметров над корневой шейкой. Полностью обрезать клубнику не следует – для подготовки к зиме и нормального развития она ей еще понадобится.

Укорените усы

После плодоношения дачники обычно занимаются размножением любимых сортов клубники. Для этого следует отобрать сильные усы, которые растение сформировало за лето. Клубника – это многолетняя культура, однако наиболее урожайной она бывает именно на второй и третий год. Поэтому без регулярной высадки новых кустов просто не обойтись.

Молодой кустик нужно закрепить в земле и поливать. Усы не обязательно отрезать от материнского растения – только после того, как растение хорошо укоренится, их можно обрезать.

Но если на кусте образовалось слишком много ненужных усов, дачники советуют их обрезать.