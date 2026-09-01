Після того як час урожаю завершився, полуниця потребує догляду. Якщо ж кущики лишити без уваги, то наступного сезону побачити великий урожай не вийде, пише Homes&Gardens.

Як доглядати за полуницею восени?

Переконайтеся, що врожай закінчився

Для того, аби переходити до післяврожайного догляду, потрібно передусім переконатися, що полуниця вже справді не плодоносить. Перевірити це нескладно: в цей момент полуниця припиняє квітнути, натомість активно викидає нові вуса – довгі пагони, з яких потім формуються молоді кущики.

Старе листя в цей момент також починає жовтішати та бурішати. Якщо рослина сильно постраждала від шкідників та хвороб, саме цей час є найкращим, аби замінити кущик на новий.

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Обріжте старе листя

Після того як сезон плодоношення завершиться, полуниця потребує акуратної обрізки. Видаляти передусім потрібно старе, пошкоджене та хворе листя, що вже відмирає. Тут справа не тільки в естетиці – обрізка дає кущу можливість відростити новий, здоровий листяний покров наступного року.

Під час обрізки стебло залишають приблизно на 5 сантиметрів над кореневою шийкою. Повністю обрізати полуницю не слід – для підготовки до зими та нормального розвитку воно ще їй знадобиться.

Вкореніть вуса

Після плодоношення дачники зазвичай займаються розмноженням улюблених сортів полуниці. Для цього слід відібрати сильні вуса, що рослина сформувала за літо. Полуниця – це багаторічна культура, проте найбільш врожайною вона є саме на другий та третій рік. Тож без регулярної висадки нових кущів просто не обійтися.

Молодий кущик потрібно закріпити в землі та поливати. Вус не обов'язково відрізати від материнської рослини – лише після того, як рослина добре вкорениться, можна його обрізати.

Але якщо на кущі утворилося надто багато непотрібних вусів, дачники радять їх обрізати.