Летние сорта малины уже не плодоносят, поэтому сентябрь – идеальное время для ухода за ягодными кустарниками, пишет Top.

Что делать с малиной в сентябре?

Ключевым моментом в сентябре считается обрезка. Это довольно важно, поскольку процедура благотворно влияет на состояние кустов и качество будущих плодов. Летняя малина плодоносит на двухлетних побегах, которые после сбора урожая постепенно отмирают.

Поэтому их стоит удалять не только из эстетических соображений, но и для здоровья растения. Благодаря прореживанию улучшается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболеваний.

Польза обрезки заключается еще и в том, что молодые побеги получают больше света и питательных веществ.



Малину в сентябре нужно успеть обрезать / Фото Pexels

Как правильно обрезать малину?

Обрезку следует проводить острым секатором в сухую погоду. Таким образом, чистый срез снизит риск повреждения растения. Длинные отрезки стеблей лучше не оставлять, так как они могут стать рассадником патогенов. Побеги следует срезать как можно ниже и ближе к земле.

Обрезанную малину нужно утилизировать, так как если побеги имеют повреждения или заболевания, то способны заразить другие растения, распространив на них свои инфекции.

Если на кусте малины много побегов, можно оставить только самые сильные, чтобы в следующем сезоне растение не сильно переросло.

Дачники после обработки советуют хорошо почистить секаторы для дезинфекции и безопасного дальнейшего использования. Эти несколько простых шагов смогут положительно повлиять на дальнейшее развитие малины и увеличить урожай в следующем году.

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Что еще нужно обрезать в сентябре?

Крыжовник, смородина и агрус осенью нуждаются в обрезке и подкормке, чтобы кусты легче перенесли зиму и хорошо развивались в следующем сезоне.

Прежде всего удалите старые ветки – темные, потрескавшиеся, возрастом от 4–5 лет, а также все больные и поврежденные побеги. Их нужно срезать как можно ближе к основанию куста.

После обрезки ягодные кусты следует подкормить. Под каждый куст внесите по 1–2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия, после чего аккуратно разрыхлите почву вокруг растения. Завершите уход обильным поливом, чтобы питательные вещества лучше проникли в почву.