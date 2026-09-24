Літні сорти малини вже не плодоносять, тому вересень – ідеальний час для догляду за ягідними кущами, пише Top.

Що робити з малиною у вересні?

Ключовою у вересні вважається обрізка. Цей момент є досить важливим, оскільки процедура добре впливає на стан кущів та якість майбутніх плодів. Літня малина плодоносить на дворічних пагонах, які після збору урожаю поступово відмирають.

Тому їх варто видаляти не лише з естетичних міркувань, але й для здоров’я рослини. Завдяки проріджуванню покращується циркуляція повітря й зменшується ймовірність захворювання.

Користь обрізки полягає ще й у тому, що молоді пагони отримують більше світла й поживних речовин.



Малину у вересні треба встигнути обрізати / Фото Pexels

Як правильно обрізати малину?

Обрізку варто проводити гострим секатором у сухий день. Таким чином чистий зріз зменшить ризик пошкодження рослини. Довгі фрагменти стебла краще не залишати, бо вони можуть стати розсадником патогенів. Пагони слід зрізати якомога нижче й ближче до землі.

Обрізану малину потрібно утилізувати, бо якщо пагони мають ураження чи хвороби, то здатні заразити інші рослини, поширивши на них свої інфекції.

Якщо на кущі малини є багато пагонів, можна залишити лише найсильніші, щоб наступного сезону рослина не сильно переросла.

Дачники після обробки радять добре почистити секатори для дезінфекції та безпечного подальшого використання. Ці кілька простих кроків зможуть позитивно вплинути на подальший розвиток малини й збільшити урожай наступного року.

Секатори для обрізки малини можна придбати на Prom. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Які ще кущі обрізати у вересні?

Порічки, смородина та аґрус восени потребують обрізання та підживлення, щоб кущі легше перенесли зиму й добре розвивалися наступного сезону.

Насамперед видаліть старі гілки – темні, потріскані, віком від 4 – 5 років, а також усі хворі та пошкоджені пагони. Їх треба зрізати якомога ближче до основи куща.

Після обрізання ягідні кущі варто підживити. Під кожен кущ внесіть по 1 – 2 столові ложки суперфосфату та сульфату калію, після чого обережно розпушіть ґрунт навколо рослини. Завершіть догляд рясним поливом, щоб поживні речовини краще потрапили в ґрунт.