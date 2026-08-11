Судя по тому, как выглядят помидоры в августе, может показаться, что их сезон уже подходит к концу – однако при правильном уходе вы спокойно сможете собирать урожай еще как минимум месяц, пишет Homes&Gardens. Итак, вот несколько дел, которыми нужно заняться в августе.

Что делать с помидорами в августе?

Обрежьте листья и побеги

По мере продвижения сезона листья помидоров начинают выглядеть все хуже. Они желтеют, становятся коричневыми, деформируются и покрываются пятнами. Многие факторы могут привести как к обесцвечиванию, так и к скручиванию листьев – от дефицита питательных веществ до болезней и плохого полива.

Листья в нижней части растения нужно обязательно удалять, чтобы улучшить здоровье растения.

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Подкормите помидоры

С момента цветения помидоры желательно подкармливать еженедельно, чтобы способствовать развитию плодов. И август – не исключение. Подкормку можно продолжать вплоть до трех недель до первых заморозков.

Поливайте

Помидоры чрезвычайно чувствительны к изменениям влажности, и полив имеет решающее значение для внешнего вида растений. Если помидоры растут в теплице, уже в середине лета температура становится изнурительной, поэтому нужно позаботиться об особенно качественном поливе.

Собирайте помидоры

Большая ошибка дачников – это недостаточно частый сбор помидоров. Срывать их нужно в тот момент, когда они становятся красными, и не стоит долго ждать. Если спелые помидоры будут висеть на растении, это замедлит созревание остальных.



Помидоры нужно вовремя собирать / Фото Pexels

Следите за болезнями и вредителями

Конец лета – это время, когда особенно часто появляются и вредители, и болезни. Это может привести к тому, что растения выглядят уставшими, у них желтеют листья, задерживается рост, а на листьях появляется белый налет.