З вигляду помідорів у серпні може видаватися, що їм вже наступає кінець – втім, за правильного догляду ви спокійно можете отримувати урожай ще принаймні місяць, пише Homes&Gardens. Тож ось кілька речей, якими потрібно зайнятися у серпні.

Що зробити з помідорами у серпні?

Обріжте листя та пагони

За плином сезону листя помідорів починає виглядати все гірше. Воно жовтішає, стає коричневим, деформується та вкривається плямами. Багато факторів можуть призвести й до знебарвлення, і до скручування листя – від дефіциту поживних речовин до хвороб та поганого поливу.

Листя знизу рослини потрібно обов'язково видаляти, аби покращити здоров'я рослини.

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Підживіть помідори

З моменту цвітіння помідори бажано підживлювати щотижня, аби сприяти розвитку плодів. І серпень – це не виняток. Підживлення можна продовжувати аж до трьох тижнів до перших заморозків.

Поливайте

Помідори надзвичайно чутливі до змін вологості, і полив має вирішальне значення на вигляд рослин. Якщо помідори ростуть в теплиці, вже в середині літа температура стає виснажливою, тож потрібно подбати про особливо якісний полив.

Збирайте помідори

Одна з великих помилок дачників – це не збирати помідори досить часто. Зривати їх потрібно у момент, коли вони стають червоними, і не чекати довго. Якщо стиглі томати висітимуть на рослині, це уповільнить достигання решти.



Помідори потрібно вчасно збирати / Фото Pexels

Слідкуйте за хворобами та шкідниками

Кінець літа – це час, коли особливо часто проявляються і шкідники, і хвороби. Це може призвести до того, що рослини виглядають втомленими, в них жовтішає листя, затримується ріст, а на листі з'являється білий наліт.