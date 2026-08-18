В сентябре большинство делает ставку на вещи, подходящие для переходного сезона, пишет In Journal. Это должна быть такая одежда, в которой не жарко и не холодно, а ветровка словно создана специально для этого времени года.

Покупці на Prom часто замовляють одяг, взуття, аксесуари та прикраси. Знайти трендову вітрівку, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Почему носить ветровку?

В последние несколько дней модницы начали демонстрировать в инстаграме новый тренд – сочетание ветровки и атласных шорт с кружевной отделкой, которые стали популярны в начале лета.

Модницы чаще всего выбирают для себя нейтральные и пастельные цвета, а также оттенки, которые станут актуальными осенью – это кирпично-красный, горчично-желтый или темно-синий.

Также популярны двухцветные ветровки, которые привлекают стильным внешним видом. Такие куртки реже кажутся скучными, чем однотонные модели. А правильное расположение цветных вставок может выгодно подчеркнуть плечи.

Инфлюенсерши стилизуют ветровку с атласными шортами, однако уже немало брендов начали продавать куртки сразу со спортивными брюками. Такой комплект выглядит довольно красиво, поэтому идеально сочетается с кедами или кроссовками.

Что касается аксессуаров, с ветровкой прекрасно сочетаются бейсболка или солнцезащитные очки. А вот разнообразные прически будут каждый раз создавать уникальный образ.

Уже в конце августа утром и вечером становится заметно прохладнее, поэтому ветровка идеально подойдет для таких прогулок. В ней можно отправиться на прогулку с друзьями, выгуливать собаку или поехать куда-нибудь на природу, чтобы уберечься от внезапного ветра.