У вересні більшість роблять ставку на речі, які підходять для перехідного сезону, пише In Journal. Це має бути таке вбрання, в якому не спекотно і не холодно, а вітрівка наче й створена спеціально для цієї пори.

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З чим носити вітрівку?

Останні кілька днів модниці почали демонструвати в інстаграмі новий тренд – поєднання вітрівки та атласних шортів з мереживною обробкою, які здобули популярність на початку літа.

Модниці найчастіше обирають для себе нейтральні та пастельні кольори, а також відтінки, які стануть актуальними восени – це цегляно-червоний, гірчично-жовтий чи темно-синій.

Також популярними є двоколірні вітрівки, які приваблюють стильним зовнішнім виглядом. Такі куртки рідше здаються нудними, ніж однотонні моделі. А правильне розташування кольорових вставок може вигідно підкреслити плечі.

Інфлюенсерки стилізують вітрівку з атласними шортами, проте вже чимало брендів почали продавати куртки одразу зі спортивними штанами. Такий костюм має досить красивий вигляд, тому ідеально поєднається з кедами чи кросівками.

Щодо аксесуарів, з вітрівкою чудово поєднайється бейсболка чи сонцезахисні окуляри. А от різноманітні зачіски будуть кожного разу створювати унікальний образ.

Вже наприкінці серпня ранки та вечори стають помітно холоднішими, тому вітрівка ідеально підійде для таких виходів. У ній можна вирушати на прогулянку з друзями, на вигул собаки чи кудись на природу, щоб вберегти себе від раптового вітру.