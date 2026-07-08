Если вы хотите, чтобы автомобиль оставался исправным как можно дольше и не потребовал внезапного дорогостоящего ремонта, пренебрегать заменой фильтров точно не стоит, пишет Consumers Report.

Зачем вообще менять фильтры?

Когда вы используете автомобиль, все имеющиеся в нем фильтры постепенно накапливают загрязнения – и только что они перестали эффективно работать, это начинает влиять на работу остальных систем машины.

Например, изношенный воздушный фильтр означает, что в двигатель не будет поступать достаточно воздуха. В результате растет расход топлива и ухудшается общая динамика автомобиля.

А вот загрязненный салонный фильтр не просто означает, что в салоне не будет пахнуть розами, но и снижает эффективность работы кондиционера и вентиляции. Не менее важно заменять и масляный фильтр: именно он задерживает металлические частицы и другие примеси и не позволяет им циркулировать по системе смазки.

Якщо автомобіль втрачає ефективність, на Prom можна знайти повітряні, масляні та салонні фільтри. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

На Prom продаються фільтри для різного бюджету — від базових моделей до опцій від відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%..



Фильтры в автомобиле нужно своевременно заменять / Фото Pexels

Как часто нужно менять фильтры в автомобиле?

Существует несколько фильтров, и для каждого из них требуется индивидуальный и правильный уход, а также своевременная замена.

Масляный фильтр

Масляный фильтр необходим для очистки моторного масла от продуктов износа двигателя: нагара, металлической стружки и т. д. Фильтр постоянно работает с моторным маслом, поэтому лучше всего заменять их одновременно.

Если заменить масло, но оставить старый фильтр, это снизит общую эффективность работы обоих и сократит ресурс двигателя.

Поэтому для большинства современных автомобилей замену фильтра следует проводить раз в 6–12 месяцев или каждые 8000–15000 километров. Вот несколько качественных масляных фильтров, которые можно найти на Prom:

WB178 / JX0710 – внутри этого фильтра установлены фильтрующий элемент, клапан и обратный перепускной клапан. А вокруг выходного отверстия фильтра установлено уплотнительное кольцо.

JX85100C М24/2 – качественный масляный фильтр для автомобиля.

Воздушный фильтр двигателя

Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Когда он загрязняется, в двигатель поступает меньше кислорода, и это влияет на его работу, пишет Southern Living.

Рекомендуется заменять этот фильтр каждые 15 000–30 000 километров. Но если на автомобиле часто ездят по загородным дорогам, где много пыли, этот интервал может сократиться.

Салонный фильтр

Этот фильтр очищает воздух, поступающий в автомобиль через систему кондиционирования и вентиляции. Он задерживает мелкую грязь, пыльцу растений, обычную пыль, и особенно важно следить за его своевременной заменой людям с сезонной аллергией.

Заменять этот фильтр нужно примерно раз в год или каждые 15 000–20 000 километров.

Топливный фильтр

Топливный фильтр помогает очищать бензин или дизельное топливо от воды, механических примесей и других загрязнений. Он необходим для защиты форсунок, топливного насоса и других компонентов топливной системы. Впрочем, интервалы его замены могут существенно различаться в зависимости от автомобиля. Но для многих автомобилей оптимальным сроком замены будет каждые 40 000–60 000 километров.