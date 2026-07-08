Якщо ви хочете, аби автомобіль залишався справним якомога довше, і йому не потрібний був раптовий дорогий ремонт, нехтувати заміною фільтрів точно не варто, пише Consumers report.

Навіщо взагалі замінювати фільтри?

Коли ви використовуєте автомобіль, усі фільтри, що в ньому є, поступово накопичують забруднення – і щойно вони припиняють ефективно працювати, це починає впливати на роботу решти систем машини.

Наприклад, зношений повітряний фільтр означає, що до двигуна не буде надходити достатньо повітря. Відтак зростає витрата пального та погіршується загальна динаміка автомобіля.

А ось забруднений салонний фільтр не просто означає, що автівка не пахнутиме трояндами, але й знижує ефективність роботи кондиціонера та вентиляції. Не менш важливо замінювати й масляний фільтр: саме він затримує металеві частинки та інші домішки та не дозволяє їм циркулювати системою мастила.

Якщо автомобіль втрачає ефективність, на Prom можна знайти повітряні, масляні та салонні фільтри. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

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Фільтри в машині потрібно вчасно замінювати / Фото Pexels

Як часто потрібно замінювати фільтри в машині?

Є кілька фільтрів, і за кожним з них потрібний індивідуальний та правильний догляд, а також своєчасна заміна.

Масляний фільтр

Масляний фільтр потрібний для очищення моторної оливи від продуктів зношування двигуна: нагару, металевої стружки тощо. Фільтр постійно працює з моторною оливою, тож найкраще буде замінювати їх водночас.

Якщо замінити оливу, але залишити старий фільтр, це знизить загальну ефективність роботи обох і скоротить ресурс двигуна.

Відтак для більшості сучасних автомобілів заміну фільтра потрібно проводити раз на 6 – 12 місяців, або ж кожні 8000 – 15000 кілометрів. Ось кілька якісних масляних фільтрів, що можна знайти на Prom:

WB178 / JX0710 – всередині цього фільтра встановлено фільтрувальний елемент, клапан та зворотний перепускний клапан. А навколо вихідного отвору фільтра встановлено ущільнювальне кільце.

JX85100C М24/2 – якісний масляний фільтр для автомобіля.

Повітряний фільтр двигуна

Повітряний фільтр очищує повітря, що потрапляє у двигун для утворення паливно-повітряної суміші. Коли він забруднюється, у двигун потрапляє менше кисню, і це впливає на його роботу, пише Southern Living.

Рекомендують замінювати цей фільтр кожні 15000 – 30000 кілометрів. Але якщо на автівці часто їздять на заміських дорогах, де багато пилу, цей інтервал може скоротитися.

Салонний фільтр

Цей фільтр очищує повітря, що надходить в автівку через систему кондиціонування та вентиляції. Він затримує дрібний бруд, пилок рослин, звичайний пил, і особливо важливо слідкувати за його вчасною заміною людям з сезонною алергією.

Замінювати цей фільтр потрібно приблизно раз на рік, або ж кожні 15000 – 20000 кілометрів.

Паливний фільтр

Паливний фільтр допомагає очищувати бензин чи дизельне пальне від води, механічних домішок та інших забруднень. Він потрібний для захисту форсунок, помпи та інших компонентів паливної системи. Втім, інтервали його заміни можуть суттєво відрізнятися залежно від автомобіля. Та для багатьох автівок оптимальним часом заміни будуть кожні 40000 – 60000 кілометрів.