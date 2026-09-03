Чаще всего липкие шкафчики можно заметить вокруг плиты и вытяжки, пишет Deccoria. Накопившийся жир не отмывается водой, поэтому попытки отмыть его влажной тряпкой всегда обречены на провал.

Почему отмыть липкие шкафчики?

Очистить шкафчики от жира можно с помощью нескольких домашних средств, но прежде следует узнать, что именно не подходит для мытья.

Специалисты не рекомендуют использовать жесткие губки, острые щетки или мочалки, поскольку они могут оставить даже незначительные царапины. Лучше всего использовать мягкую ткань из микрофибры.

Есть несколько домашних средств, которые можно приготовить с того, что найдется у каждого из нас на кухне. Их преимущество заключается в том, что они гораздо более бережны, чем агрессивные химикаты.

Окрім розпилювачів та ганчірок можуть знадобитися й спеціальі засоби для очищення кухні. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Оливковое масло и уксус

Это средство придаст кухонным шкафам блеск без разводов. Нужно смешать 500 миллиграммов теплой воды, 5 столовых ложек уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла в бутылке с распылителем. Дополнительно можно добавить несколько капель эфирного масла для приятного запаха.

Перед распылением нужно все встряхнуть, а затем нанести на шкафчики и тщательно вытереть, отполировав досуха.



Жир с кухонных шкафчиков легко отмывается / Фото Pexels

Масло и пищевая сода

Ингредиенты нужно смешать в равных пропорциях и нанести на загрязненную поверхность. Оставьте на 30 минут, а затем удалите остатки жира влажной тряпкой. Однако это средство не подходит для глянцевых и лакированных поверхностей, так как пищевая сода может придать им тусклый вид.

Средство для мытья посуды и лимонная кислота

В миске с одним литром теплой воды растворите 2 чайные ложки лимонной кислоты и 0,5 чайной ложки средства для мытья посуды. Окуните тряпку в этот раствор, отожмите лишнюю жидкость и протрите кухонные шкафчики. Нужно лишь подождать 5 минут, а затем снова протереть все тряпкой.

Кухонные шкафы нужно чистить раз в неделю, чтобы на поверхности не скапливались жирные остатки.