Найбільше липких шафок можна помітити навколо плити та витяжки, пише Deccoria. Накопичений жир не відмивається водою, тому способи відмити його вологою ганчіркою завжди програшний.

Чим відмити липкі шафки?

Очистити шафки від жиру можна за допомогою кількох домашніх засобів, але перед чим слід дізнатися, що саме не підходить для миття.

Фахівці не радять використовувати жорсткі губки, гострі щітки чи мочалки, оскільки вони можуть залишити навіть незначні подряпини. Найкраще використовувати м’яку тканину з мікрофібри.

Є кілька домашніх засобів, які можна приготувати з того, що знайдеться у кожного з нас на кухні. Їхня перевага полягає в тому, що вони набагато дбайливіші за агресивні хімікати.

Окрім розпилювачів та ганчірок можуть знадобитися й спеціальі засоби для очищення кухні. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Оливкова олія та оцет

Цей засіб подарує кухонним шафам блиск без жодних розводів. Потрібно змішати 500 міліграмів теплої води, 5 столових ложок оцту та 2 столові ложки оливкової олії у пляшці з розпилювачем. Додатково можна додати кілька крапель ефірної олії для приємного запаху.

Перед розпиленням потрібно все струсити, а тоді нанести на шафки й ретельно витерти, відполірувавши насухо.



Жир з кухонних шафок легко відмиється / Фото Pexels

Олія та харчова сода

Інгредієнти потрібно змішати в однаковому співвідношенні й нанести на забруднену поверхню. Залишіть все на 30 хвилин, а тоді витріть будь-які жирні залишки вологою ганчіркою. Однак цей засіб не підходить для глянцевих та лакованих поверхонь, оскільки харчова сода може зробити їх тьмяними.

Засіб для миття посуду та лимонна кислота

У мисці з одним літром теплої води розчиніть 2 чайні ложки лимонної кислоти та 0,5 чайної ложки миючого засобу для посуду. Занурте ганчірку в цей розчин, вичавіть зайву рідину й протріть кухонні шафки. Потрібно лише зачекати 5 хвилин, а тоді знову протерти все ганчіркою.

Кухонні шафи потрібно чистити раз на тиждень, щоб на поверхні не накопичувалися жирні залишки.