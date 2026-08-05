Как правило, змеи обитают в норах круглой или овальной формы диаметром от 3 до 8 сантиметров, пишет The Spruce. А вот норы полевок или мышей значительно меньше и имеют диаметр примерно 2,5 сантиметра. Чаще всего они расположены возле корней растений.

Как определить змеиную нору?

Рядом с норой нужно искать два признака: сброшенную змеиную кожу и помет, представляющий собой темно-коричневую или черную жидкость цилиндрической формы с беловатым концом.

Понять, что в норе живут мыши, крысы или другие грызуны вместо змей, довольно просто. Вокруг норы должны быть следы рытья, а также крошечные отпечатки лап или когтей, а также небольшие кучки свежевыкопанной земли.

Грызуны нередко используют мусор для строительства гнезд в норах, поэтому пластик, бумага, картон или какой-либо растительный материал поблизости могут свидетельствовать об активной норе грызунов.



Определить змеиную нору довольно легко по характерным признакам / Фото Pexels

Почему змеи заползают во двор?

Присутствие пресмыкающихся на участке очень пугает людей, хотя змеи являются частью естественной экосистемы. Во дворе они могут появиться по нескольким причинам:

На участке обитает много грызунов, насекомых и лягушек (если есть влажный участок со стоячей водой или река поблизости).

Во дворе много камней, куч листьев, заросшей растительности, где любят прятаться змеи.

Что делать с змеиными норами?

Если же рядом с норой вы обнаружили змеиный помет и шкурки, то есть несколько вариантов действий, которые следует предпринять дальше.

Не трогать нору

На самом деле змеи очень редко совершают атаки на людей, если их не трогать, поэтому нору можно оставить в том случае, если на участке завелось очень много грызунов и садовых вредителей.

Засыпьте отверстие

Такое действие приведет к тому, что пресмыкающиеся начнут искать другую нору и покинут участок. Для засыпки отверстия подойдут мелкие камни, куски мешковины или проволочная сетка.

Как предотвратить появление змей на участках?

Чтобы сделать участок менее привлекательным для змей, дачники советуют регулярно косить траву, не переувлажнять газон, очищать заросшие участки и малиновые заросли, а также посадить на участке растения, отпугивающие змей. Одним из таких растений является чеснок, запах которого очень не любят пресмыкающиеся.