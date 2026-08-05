Зазвичай змії оселяються у норах круглої чи овальної форми діаметром від 3 до 8 сантиметрів, пише The Spruce. А от нори полівок чи мишей значно менші й мають приблизно 2,5 сантиметри у діаметрі. Найчастіше вони розташовані біля коренів рослин.

Як визначити зміїну нору?

Поблизу нори потрібно шукати дві ознаки: викинуту зміїну шкіру та послід, який має темно-коричневу чи чорну рідину циліндричної форми з білуватим кінцем.

Зрозуміти, що у норі живуть миші, щурі чи інші гризуни замість змій досить просто. Навколо нори мають бути ознаки копання, а також крихітні відбитки лап чи кігтів, а ще невеликі купки свіжовикопаного ґрунту.

Гризуни нерідко використовують сміття для будування гнізд у норах, тому пластик, папір, картон чи якийсь рослинний матеріал поблизу може свідчити про активну нору гризунів.



Визначити зміїну нору досить легко за характерними ознаками / Фото Pexels

Чому змії заповзають на подвір’я?

Присутність плазунів на ділянці дуже лякає людей, хоч змії є частиною природної екосистеми. На подвір’ї вони можуть з’явитися через кілька причин:

На ділянці живе багато гризунів, комах та жаб (якщо є волога ділянка зі стоячою водою чи річка поблизу).

На подві’ї є багато каменів, куп листя, зарослої рослинної, де люблять ховатися змії.

Що робити зі зміїними норами?

Якщо ж поблизу нори ви виявили зміїний послід та шкірки, то є кілька варіантів дій, які слід зробити далі.

Не чіпати нору

Насправді змії дуже рідко атакують людей, якщо їх не чіпати, тому нору можна залишити у тому випадку, якщо на ділянці завелось дуже багато гризунів та садових шкідників.

Засипте отвір

Така дія призведе до того, що плазуни почнуть шукати іншу нору й покинуть ділянку. Для заповнення отвору підійде дрібне каміння, шматки мішковини чи дротяна сітка.

Як запобігти появі змій на ділянках?

Щоб зробити подвір’я менш привабливим для змій, дачники радять регулярно скошувати траву, не перезволожувати газон, очищати зарослі ділянки й малинники, а також посадити на ділянці рослини, які відлякують змій. Однією з таких є часник, запах якого дуже не люблять плазуни.