Бандуристи встановили рекорд до дня народження Шевченка: захопливе відео

У Львові понад 400 бандуристів вшанували та вкотре возвеличили пам'ять видатного українця Тараса Шевченка. Вони виконали легендарні твори Кобзаря та встановили національний рекорд.

407 бандуристів з різних районів Львівщини одночасно виконали "Заповіт", а також "Реве та стогне Дніпр широкий".

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Ця мистецька подія тепер зафіксована у "Книзі рекордів України".

Фоторепортаж зі Львова, де вшанували пам'ять Тараса Шевченка:

"Попередній рекорд було встановлено в Херсоні там 132 учасники з бандурами зібралися для виконання творів Миколи Лисенка. Сьогодні цей лічильник показав 407 учасників і це ті, які були присутні на момент підрахунку", – пояснив представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

До слова, журналісти 24 каналу до 205 дня народження Тараса Шевченка вибрали найменш відомі факти українського генія. Перевірити себе, наскільки добре ви знаєте Кобзаря можна у нашому матеріалі.