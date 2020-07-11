Де покупатися в Києві: список відкритих та закритих басейнів
У літні сонячні дні хочеться провести час біля води, покупатися та насолодитися вихідними днями. Для того, щоб зробити це, не обов'язково виїжджати за межі столиці. Там працює багато відкритих та закритих басейнів, де можна добре провести час. Які місця для купання в Києві можна відвідати у 2020 році – читайте в матеріалі.
24 червня КМДА дозволила роботу басейнів. Оскільки далекі подорожі через пандемію коронавірусу є небезпечними, а відпочити біля води все-таки хочеться, пропонуємо вам ознайомитися із списком столичних місць, де можна порелаксувати.
Читайте також Найкращі місця для відпочинку в наметах: добірка цікавих локацій
Відкриті басейни
Sungrilla Secret Beach
Sungrilla Secret Beach / Facebook / @Sungrilla Secret Beach
На території пляжного комплексу є два басейни, пляжна зона, лофт-бар та ресторанна тераса.
Пляжний комплекс "VitaPark Борисфен"
Пляжний комплекс "VitaPark Борисфен" / Фото: booking.com
На території цієї зони відпочинку є басейн з солоною водою, шезлонги та бар на березі Дніпра. Для гостей комплексу працюють ресторан європейської кухні та мангал-зона. Діти моуть проводити час на майданчику з лабіринтои, гірці та в окремому басейні.
Sky Family Park
Sky Family Park / Facebook / @Sky Family Park
Великий басейн має площу півтори тисячі квадратних метрів. Також на території комплексу є пляжна зона відпочинку на березі Дніпра, фудзона з 50-ма точками вуличної їжі, зона для вечірок з баром біля басейну.
Olmeca Plage
Olmeca Plage / Facebook / @Olmeca Plage
На території є 5 тисяч квадратних метрів з пляжем, пристань для яхт, відкритий 25-метровий басейн, чотири волейбольні поля, три бари, ресторан європейської, японської та грузинської кухні.
SANDALI Trukhaniv Resort
SANDALI Trukhaniv Resort / Facebook / @Sandali
Комплекс має територію 32 тисячі квадратних метрів, на якій є пляж на березі Дніпра, басейн, шезлонги, ресторан, відкритий тропічний бар. Також є окремі будиночки у стилі 50-х для невеликих компаній. Є дитяча зона та парковка на 60 місць.
Комплекс відпочинку і розваг "Труханів"
Комплекс відпочинку і розваг "Труханів" / Facebook / @Комплекс відпочинку і розваг "Труханів"
На території цього комплексу є два басейни, бар, ресторан, майданчики для гри в волейбол, бадмінтон і столи для настільного тенісу, аквагірка і басейн для дітей, піщаний пляж і сауна.
Пірс – 39
Пірс – 39 / Фото: pirs39.com.ua
Відкритий 25-метровий басейн розташований на території ВДНГ. Також є басейн для дітей з аквагіркою, бар, волейбольний майданчик, шезлонги та парасольки.
City Beach Club
City Beach Club / Фото: citybeach.kiev.ua
City Beach Club розташований на даху ТРЦ Ocean Plaza. Територія має понад 3 тисячі квадратних метрів, є ресторан європейської кухні, два бари і топлес-зона.
Закриті басейни
Басейн КПІ
Басейн КПІ / Фото: relax.kpi.ua
Центр фізичного виховання та спорту КПІ має два басейни: великий (розмір – 25 на 50 метрів, глибина – 7,5 метрів, 24 доріжки і п'ять вишок: 1, 3, 5, 7, 10 метрів) і малий. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.
Басейн спорткомплексу "Планета спорт"
Басейн спорткомплексу "Планета спорт" / Фото: planetasport.org.ua
У спорткомплексі є великий квадратний басейн (розмір – 25 на 25 метрів), два басейни для дітей віком від 3 до 7 років і для дітей грудного віку. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.
Басейн спорткомплексу "Сирець"
Басейн спорткомплексу "Сирець" / Фото: aquasirec.com
Довжина басейну – 25 метрів, максимальна глибина – 4, 5 метра. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.
Палац підводного спорту
Палац підводного спорту / Фото: bassein50.kiev.ua
Басейн має 50 метрів довжину і до 5 метрів в глибину. Також є вишки для стрибків у воду на висоті до 3,5 метрів. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку і взуття для басейну.
Sportrend на Позняках
Sportrend на Позняках / Фото: sportrend.com.ua
Тут є 25-метровий басейн з максимальною глибиною 2 метри. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.
Aqua Life Club
Aqua Life Club / Facebook / @Aqua Life Club
На території басейну-клубу в центрі Києва є також спа-зона і тренажерний зал. У вартість відвідування входить користування басейном і обладнання для плавання. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.
Олімпійський стиль
Олімпійський стиль / Фото: olympicstyle.com.ua
У спорткомплексі "Олімпійський стиль" є 25-метровий басейн на 6 доріжок. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.
Sportrend на Троєщині
Sportrend на Троєщині / Фото: sportrend.com.ua
25-метровий басейн має глибину 2,2 метра. Також на територію комплексу є дитячий басейн, глибиною до 1,2 метра, для персональних тренувань з дітьми грудного віку і до 6 років.