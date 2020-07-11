У літні сонячні дні хочеться провести час біля води, покупатися та насолодитися вихідними днями. Для того, щоб зробити це, не обов'язково виїжджати за межі столиці. Там працює багато відкритих та закритих басейнів, де можна добре провести час. Які місця для купання в Києві можна відвідати у 2020 році – читайте в матеріалі.

24 червня КМДА дозволила роботу басейнів. Оскільки далекі подорожі через пандемію коронавірусу є небезпечними, а відпочити біля води все-таки хочеться, пропонуємо вам ознайомитися із списком столичних місць, де можна порелаксувати.

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Відкриті басейни

Sungrilla Secret Beach

Де: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10

Вхід: безкоштовний

Оренда шезлонга: 200 грн – будні, 300 грн – вихідні

Оренда ліжка: 500 грн – будні, 800 грн – вихідні

Оренда бунгала: 800 грн – будні 1500 грн – вихідні



Sungrilla Secret Beach / Facebook / @Sungrilla Secret Beach

На території пляжного комплексу є два басейни, пляжна зона, лофт-бар та ресторанна тераса.

Пляжний комплекс "VitaPark Борисфен"

Де: парк Муромець (Парк Дружби народів), 5

Будні: 100 грн для дітей, 200 грн для дорослих без шезлонга

Вихідні і державні свята: 150 грн для дітей, 300 грн для дорослих без шезлонга

Оренда альтанки: 500 грн – будні, 700 грн – вихідні та свята



Пляжний комплекс "VitaPark Борисфен" / Фото: booking.com

На території цієї зони відпочинку є басейн з солоною водою, шезлонги та бар на березі Дніпра. Для гостей комплексу працюють ресторан європейської кухні та мангал-зона. Діти моуть проводити час на майданчику з лабіринтои, гірці та в окремому басейні.

Sky Family Park

Де: проспект Романа Шухевича, 2

Вівторок – четвер: вхід на територію парку – 50 грн; вхід до лаунж-зони (сплачується окремо) – 100 грн

П'ятниця – неділя: вхід на територію парку – 50 грн, вхід до лаунж-зони (сплачується окремо) – 200 грн

Оренда шезлонга: 200 грн



Sky Family Park / Facebook / @Sky Family Park

Великий басейн має площу півтори тисячі квадратних метрів. Також на території комплексу є пляжна зона відпочинку на березі Дніпра, фудзона з 50-ма точками вуличної їжі, зона для вечірок з баром біля басейну.

Olmeca Plage

Де: проспект Броварський, 5

Вхід: безкоштовний

Оренда шезлонга: від 300 грн

Оренда ліжка: від 1000 грн

Оренда черепашки: від 900 грн



Olmeca Plage / Facebook / @Olmeca Plage

На території є 5 тисяч квадратних метрів з пляжем, пристань для яхт, відкритий 25-метровий басейн, чотири волейбольні поля, три бари, ресторан європейської, японської та грузинської кухні.

SANDALI Trukhaniv Resort

Де: Труханів острів, Паркова дорога, 3

Вхід: безкоштовний

Оренда шезлонга на пляжі: 200 грн

Оренда шезлонга біля басейну: 250 грн

Оренда літнього будиночка: від 800 грн за добу

Оренда альтанки для барбекю: від 200 грн за людину



SANDALI Trukhaniv Resort / Facebook / @Sandali

Комплекс має територію 32 тисячі квадратних метрів, на якій є пляж на березі Дніпра, басейн, шезлонги, ресторан, відкритий тропічний бар. Також є окремі будиночки у стилі 50-х для невеликих компаній. Є дитяча зона та парковка на 60 місць.

Комплекс відпочинку і розваг "Труханів"

Де: Труханів острів, Паркова дорога, 12

Будні: 125 грн для дітей; 250 грн для дорослих

Вихідні та святкові дні: 175 грн для дітей; 350 грн для дорослих

Шезлонг входить у вартість.

Кожного дня з 17:00 год – знижка на вхід 50%



Комплекс відпочинку і розваг "Труханів" / Facebook / @Комплекс відпочинку і розваг "Труханів"

На території цього комплексу є два басейни, бар, ресторан, майданчики для гри в волейбол, бадмінтон і столи для настільного тенісу, аквагірка і басейн для дітей, піщаний пляж і сауна.

Пірс – 39

Де: проспект Глушкова, 1

Будні: 50 грн/год для дітей; 100 грн/год для дорослих

Вихідні і державні свята: 75 грн/год для дітей; 150 грн/год для дорослих

Оренда намету: 600 грн



Пірс – 39 / Фото: pirs39.com.ua

Відкритий 25-метровий басейн розташований на території ВДНГ. Також є басейн для дітей з аквагіркою, бар, волейбольний майданчик, шезлонги та парасольки.

City Beach Club

Де: вулиця Антоновича, 176

Вхід: безкоштовний

Понеділок – четвер:

Оренда шезлонга: 400 грн

Оренда ліжка: 900 грн

Оренда бунгало: 1200 грн

П'ятниця – неділя:

Оренда шезлонга: 500 грн

Оренда ліжка: 1200 грн

Оренда бунгало: 1600 грн



City Beach Club / Фото: citybeach.kiev.ua

City Beach Club розташований на даху ТРЦ Ocean Plaza. Територія має понад 3 тисячі квадратних метрів, є ресторан європейської кухні, два бари і топлес-зона.

Закриті басейни

Басейн КПІ

Де: вулиця Польова, 38/1

Ціна: 70 грн – разове відвідування басейну



Басейн КПІ / Фото: relax.kpi.ua

Центр фізичного виховання та спорту КПІ має два басейни: великий (розмір – 25 на 50 метрів, глибина – 7,5 метрів, 24 доріжки і п'ять вишок: 1, 3, 5, 7, 10 метрів) і малий. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.

Басейн спорткомплексу "Планета спорт"

Де: бульвар Академіка Вернадського, 32

Ціна до 17:00: 130 грн для дорослих; 120 грн для дітей

Ціна після 17:00: 150 грн для дорослих; 140 грн для дітей



Басейн спорткомплексу "Планета спорт" / Фото: planetasport.org.ua

У спорткомплексі є великий квадратний басейн (розмір – 25 на 25 метрів), два басейни для дітей віком від 3 до 7 років і для дітей грудного віку. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.

Басейн спорткомплексу "Сирець"

Де: вулиця Котовського, 4

Ціна: 140 грн – разове відвідування басейну



Басейн спорткомплексу "Сирець" / Фото: aquasirec.com

Довжина басейну – 25 метрів, максимальна глибина – 4, 5 метра. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.

Палац підводного спорту

Де: вулиця Івана Сергієнка, 2/3

Ціна: разове відвідування до 90 хвилин – 110 грн



Палац підводного спорту / Фото: bassein50.kiev.ua

Басейн має 50 метрів довжину і до 5 метрів в глибину. Також є вишки для стрибків у воду на висоті до 3,5 метрів. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку і взуття для басейну.

Sportrend на Позняках

Де: вулиця Драгоманова, 27А

Ціна: разове відвідування 45 хвилин – 120 грн для дітей, 130 грн для дорослих



Sportrend на Позняках / Фото: sportrend.com.ua

Тут є 25-метровий басейн з максимальною глибиною 2 метри. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.

Aqua Life Club

Де: вулиця Інститутська, 18А

Ціна: разове відвідування – 250 грн



Aqua Life Club / Facebook / @Aqua Life Club

На території басейну-клубу в центрі Києва є також спа-зона і тренажерний зал. У вартість відвідування входить користування басейном і обладнання для плавання. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.

Олімпійський стиль

Де: вулиця Фізкультури, 1

Ціна: разове відвідування з інструктором – 180/200 грн для дорослих; 120/160 грн для дітей від 7 до 16 років



Олімпійський стиль / Фото: olympicstyle.com.ua

У спорткомплексі "Олімпійський стиль" є 25-метровий басейн на 6 доріжок. Для відвідування необхідно мати медичну довідку від лікаря-терапевта, купальник або плавки, рушник, мило, мочалку, взуття для басейну і шапочку для плавання.

Sportrend на Троєщині

Де: проспект Маяковського 93 В

Ціна: разове відвідування 45 хвилин – 120 грн для дітей, 130 грн для дорослих



Sportrend на Троєщині / Фото: sportrend.com.ua

25-метровий басейн має глибину 2,2 метра. Також на територію комплексу є дитячий басейн, глибиною до 1,2 метра, для персональних тренувань з дітьми грудного віку і до 6 років.