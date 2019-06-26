День Конституції 2019: програма заходів у Києві
Київ святкуватиме День Конституції у п'ятницю 28 червня. З цієї нагоди у столиці відбудеться безліч цікавих заходів.
Які події відбуватимуться у Києві з нагоди Дня Конституції, куди піти та на що подивитися – з'ясували журналісти 24 каналу.
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Заходи в Києві на вихідні з нагоди Дня Конституції в Україні
Офіційні та урочисті заходи
28 червня у всіх районах Києва відбудуться церемонії покладання квітів до пам'ятника гетьману Пилипу Орлику, Михайлу Грушевському, а також іншим видатним діячам українського державотворення.
Спортивні заходи
27 червня із нагоди Дня Конституції України в Голосіївському парку імені М. Т. Рильського відбудеться легкоатлетичний пробіг під назвою "Україна – моя рідна країна". 28 червня у Маріїнському парку відбудеться захід для військових, які отримали травми – "Звитяга нескорених".
Виставки
27 червня біля будівлі Печерської РДА відбудеться культурно-мистецький проект "Україна – це ми!". У Національному історико-архітектурному музеї організували фото-виставку під назвою "Київська фортеця", яка триватиме до 2 липня включно. 28 червня на Майдані Незалежності буде розташований виставковий проект "Століття незламних".
Повчальні заходи
У міських та районних бібліотеках вже відбуваються заходи, спрямовані на розвиток знань про історію конституціоналізму, правову культуру, а також на виховання громадської свідомості та поваги до українського закону. У дитячих кінотеатрах "Старт", "Факел" та "Промінь" з 26 по 30 червня транслюватимуть науково-пізнавальні фільми під назвами: "Історія прав людини" та "Молодь за права людини". У навчальних закладах професійно-технічної освіти відбудуться перегляди кінофільмів "Історія української Конституції", "Прийняття Конституції України" та "Пилип Орлик. Пакти і Конституції". Також 28 червня організують пішохідну екскурсію "Володимирський шлях Михайла Грушевського".
Концерти
26 червня у приміщенні Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків буде організовано концерт "Моя держава – вільна Україна".
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Варто зазначити, що у всіх місцях проведення масових заходів буде чергувати поліція та медична допомога.
Також у Києві з нагоди Дня Конституції традиційно обмежать рух транспорту, деталі повідомлять згодом.
Відпочинок на День Конституції від LifeStyle 24
Концерт гурту "Табула Раса"
Український рок-гурт "Табула Раса" виступить у Києві зі старими хітами.
Коли: 28 червня
Початок: 22:00
Де: Docker pub (вулиця Богатирська, 25)
Ціна: від 125 гривень
Вечірка "Oracool #6"
Для любителів електронної музики на День Конституції відбудеться вечірка за участю таких діджеїв, як Domnitsa, Kreida, Tofudj та Adelina.
Коли: 28 червня
Початок: 23:00
Де: Otel’ (вулиця Нижньоюрківська, 31)
Ціна: 200-250 гривень
Сучасний балет "Concept #1"
У Києві вперше виступить італійський сучасний балет з Турину. Для мешканців столиці трупа готує сучасний перформанс "Concept #1" . Виступ проходитиме під музичний супровід українського електронного дуету Ptakh_Jung.
Коли: 28 червня
Початок: 19:30
Де: Сцена 6 (вулиця Васильківська, 1)
Ціна: 250-900 гривень
Італійський балет "Сoncept #1"
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Фестиваль "Craft Beverage Nalivka"
Фестиваль "Craft Beverage Nalivka" почнеться 28 червня і триватиме до 30 червня включно. Основною темою заходу стане полуниця. Організатори обіцяють солодкий вікенд з полуничними напоями, розвагою та музикою. Проте найголовніші зірки фестивалю – настоянки та наливки.
Коли: 28-30 червня
Де: Експоцентр України (проспект Академіка Глушкова, 1)
Ціна: 80-200 гривень (дітям до 12 років вхід безкоштовний)
Фестиваль "Craft Beverage Nalivka"
Виставка "Літо, пляж, Тичина"
Виставка почалася аж 11 червня і триватиме до 15 липня. Вона присвячена найкращим моментам буденного життя українського поета, публіциста та громадського діяча – Павла Тичини. Якщо ви ще не встигли ознайомитися з архівними домашніми фотографіями одного із найвідоміших українських письменників, День Конституції – хороша нагода виправити це, вшанувавши пам'ять поета.
Коли: 28 червня
Початок: 10:00-18:00
Де: Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини (вулиця Терещенківська, 5)
Ціна: 15 гривень
The StandUp
На День Конституції відбудеться черговий виступ першого в Україні стендап-клубу "The StandUp".
Коли: 28 червня
Початок: 19:00
Де: Freedom Hall (вулиця Кирилівська, 134)
Екскурсія для дітей "Фантастичні звірі Олега Голосія"
Організатори запрошують дітей віком 7-12 років на інтерактивну екскурсію про казкових персонажів на основі живопису Олега Голосія. Після казкової екскурсії художниця Катерина Манько проведе майстер-клас з малювання.
Коли: 28 червня
Початок: 12:00
Де: Мистецький арсенал (вулиця Лаврська, 12)
Ціна: необхідна реєстрація