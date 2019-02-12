Куди піти у Львові 14 лютого: афіша подій на День Валентина

Цей день однозначно найромантичніший у році! 14 лютого уже багато років поспіль вважають Днем усіх Закоханих. Подаруйте коханій людині затишок та любов, або квиток на концерт улюбленого виконавця. Саме тому ми підготували для вас афішу подій на День Валентина у Львові.

Гучна вечірка чи романтичний вечір удвох? Шум танцполу чи ліричні серенади? Обирати Вам. Журналісти 24 каналу обрали найцікавіші події у Львові 14 лютого. Тепер справа за Вами. Створюйте романтику Дня Валентина і пам'ятайте – все заради кохання!

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Куди піти у Львові в день Закоханих 14 лютого

Сергій Бабкін

Місце проведення: Театр Марії Заньковецької

Коли: 14 лютого, 19:00

Вартість: від 300 гривень

Сергій Бабкін – один з тих виконавців, які одразу виділяються із загальної маси, навіть проти своєї волі. Кожен його проект – успішний. Чи то запальні треки 5'nizza, чи ліричні сольні композиції. Не можна не згадати і участь співака в супергрупі Святослава Вакарчука "Брюссель". Не менш яскрава і акторська діяльність Сергія Бабкіна. Зараз артист задіяний в унікальному театрі "Прекрасні квіти", де безсловесний жанр фанк-футуризму реалізується через політ думки і пластику тіла.

Окрім усього іншого, Бабкін – учасник різних телепроектів: "Танці з зірками" і тренер "Голосу країни". Його пісні – зворушливі, глибокі, неймовірно мелодійні. У них – таємний посил виконавця всім своїм шанувальникам.

KAZKA

Місце проведення: клуб Malevich

Коли: 14 лютого, 20:00

Вартість: від 500 гривень

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Відкриття року за версією музичної премії YUNA за 2017 рік. Премія "Золота Жар-птиця" в номінації "Нові імена". "Свята" – "Краща поп-пісня року" за версією радіостанції Країна ФМ і один з найбільш ротованих синглів на території України за 2017-2018 рік. Альбом "KARMA" в день виходу зайняв 1 місце чарту iTunes Україна і до сьогодні знаходиться в ТОП-20.

Сингли "Свята", "Дива" і "Сама" з перших днів релізу зайняли лідируючі позиції чарту iTunes Україна. Це лише мала частина тих нагород, які отримав гурт. Цьогоріч гурт KAZKA також є учасником національного відбору "Євробачення-2019". А 14 лютого співачка запалюватиме серця у клубі Малевич, де виконає як старі, так і нові пісні.

Національне свято шоколаду

Місце проведення: Палац мистецтв

Коли: 14 лютого, 14:00

Вартість: 60 гривень

Шоколад – одне з джерел ендорфінів та хорошого настрою. Цьогорічне свято шоколаду відбудеться 14 лютого на День Валентина.

Шоколатьє виготовлять гігантське серце із шоколаду, а гості зможуть насолодитись вишуканими цукерками та скуштувати запашну каву. Якщо ваша половинка фанатіє від шоколаду та цукерок – Вам сюди.

Lord of the Sound. LOVE STORY

Місце проведення: Оперний театр

Коли: 14 лютого, 20:00

Вартість: 140-460 гривень

Романтичний вечір в Оперному театрі. "Love Story" від Симфонічного оркестру "Lords of the Sound". Кожна закохана пара мріє провести 14 лютого особливо, очікує казковості, бажає вражень та емоцій. Святковий концерт буде наповнений вокальними композиціями, танцювальними номерами, а також дотепними театралізованими витівками диригентів.

Цього разу на істинних поціновувачів музики чекають не лише саундреки з відомих фільмів, але й шедеври світової музики. В спеціальній частині програми в симфонічному аранжуванні ви зможете почути кращі романтичні хіти Lana Del Rey, Adele, Sting, Aerosmith чарівну Whitney Houston та багато інших.

Щодо кінохітів, то вечір Закоханих не можливо уявити без мелодій до фільмів "Титанік", "Амелі", "Щоденник пам'яті", "Ромео і Джульєта" та інших.

Редакція LifeStyle 24 бажає Вам любові! Не лише у День Закоханих.

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