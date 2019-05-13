День вишиванки 2019: дата свята та афіша подій

День вишиванки в Україні відзначатимуть в четвер, 16 травня. Традиційно, цього дня українці одягають сорочку, яка прикрашена орнаментованою вишивкою. До святкування Дня вишиванки долучаються усі мешканці з різних міст України.

Всесвітній День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Вишита сорочка вважається одиним з найбільш старовинних українських атрибутів. В історичних книжках можемо прочитати ствердження Геродота, який розповідав, що одяг скіфів був прикрашений вишивкою, а вони, як відомо, проживали на території сучасної України.

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Кожен регіон України – незрівнянний у техніці виконання унікальних вишиванок. Кожна майстриня з різних місцевостей по різному використовували техніки вишивки, а особлива відмінність полягала саме в орнаментах. В кожній області можна прослідкувати свої, неповторні вишиванки.

Історія свята

У давнину українці виражали себе завдяки вишитій на чоловічій або жіночій сорочці візерунком. Носили повсякденні та святкові сорочки. Вишиванки з новою хвилею ожили серед українців. У кожному регіоні країни жила певна етнічна група, яка мала притаманні своїй місцевості візерунки та традиції.



День вишиванки 2019

Історія вишивки на території сучасної Україні бере початок ще до нашої ери. Люди протягом століть створювали та удосконалювали різні техніки вишиття. Кожен орнамент на сорочці був не просто так, а мав особливе місце, значення та магію, оскільки українці вірили, що той чи інший візерунок несе певну захисну силу від біди та нечистої сили. За вишиванкою можна було визначити статус та походження власника.

Афіша подій на День вишиванки в Україні

Київ



День вишиванки у Києві

У Києві 16 травня на Поштовій площі пройде грандіозний народний показ вишиванок від української дизайнерки Юлії Магдич під назвою ВишиванкаDAY. На ньому будуть присутні зірки шоу-бізнесу та відомі гості. Розпочнеться показ о 8 годині ранку і триватиме дві години.

Львів



День вишиванки у Львові

Масштабний Фестиваль Вишиванки у Львові проходитиме в четвертий раз. Розпочнеться він традиційно урочистою масовою ходою від пам’ятника Михайла Грушевського до пам’ятника Тарасові Шевченку.

Гостей та мешканців міста чекатиме частування козацьким кулешем та величезним пляцком. Також в програму святкування входить концерт, майстер-класи та конкурси.

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