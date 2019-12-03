У Києві почали встановлювати головну ялинку 2020 року: перші фото

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Головна ялинка України 2020: розпочався монтаж / Facebook / @FolkUkraine

Українці розпочали підготовку до новорічних свят. В останні дні листопада у мережі презентували ескізи святкового декору головної ялинки країни, а сьогодні, 3 грудня, розпочали монтаж дерева та сцени.

Як повідомили представники проєкту Folk Ukraine, який вже кілька років поспіль займається організацією новорічного свята в Києві, відкриття головної ялинки планується 19 грудня. Саме тоді українці побачать святковий декор дерева, а головними гостями відкриття стануть Володимир та Олена Зеленські. 

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Наразі на Софійські площі розпочався монтаж дерева та сцени. За словами авторів проєкту, з 14 грудня там діятиме різдвяне містечко. На перших кадрах, які вже з'явились у мережі видно, що підрядники встановили будиночки для ярмарку та підставку-стиржень ялинки. Окрім цього, до столиці привезли чимало матеріалів, завдяки яким і складуть головне святкове дерево України. 


Монтаж головної ялинки 2020 року в Києві / Facebook / @FolkUkraine

Що відомо про головну ялинку 2020 року

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що у 2020 році висота ялинки становитиме 30 метрів. Щоб встигнути встановити величезне дерево, робочі бригади будуть працювати у кілька змін. Монтаж ялинки розпочався достроково, адже, згідно з попередніми даними, він мав стартувати 5 грудня. Роботи планують завершити до 12 числа. 

Як і в попередні роки, символ Нового року зберуть із гілок сосни та ялиці, які привезли з Вінницької та Житомирської областей. Очікується, що головна ялинка буде однією з найкрасивіших за часи незалежності України. Все тому, що дерево прикрасять у стилі старовинного містечка Опішне, що у Полтавській області, яке славиться гончарством. Тому святковий декор поєднає національні мотиви.

Цьогоріч арт-об'єкти на Контрактовій площі та ялинкові прикраси будуть виконані у традиційних формах опішнянської кераміки: жбани, кашники, макітри, глечики, "гарбузи" для води, барильця та зозулиці, іграшки-свистульки у формі коня, вершника, півня, баранчика, козла, оленя,
– розповіли організатори свята. 

Як виглядатиме головна ялинка країни у 2020 році: дивіться відео ескізу

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Новини Києва Новорічні свята Традиції
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