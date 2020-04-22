Хіт Тіни Кароль об'єднав українців на карантині: кияни заспівали пісню з балконів

Прихильники Тіни Кароль вкотре довели, що музика об'єднує людей у найскладніші часи. Кияни одного з житлових кварталів влаштували справжній концерт зі своїх балконів. Разом вони заспівали пісню "Україна – це ти", авторкою якої є популярна співачка.

Якщо раніше у мережі ширилися відео, на яких італійці, що залишилися в самоізоляції, влаштовують справжні концерти з балконів власних квартир, то тепер ініціативу підхопили українці й продемонстрували національну згуртованість. Жителі Солом'янського району столиці виконали патріотичний хіт популярної співачки Тіни Кароль "Україна – це ти".

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Кияни заздалегідь домовилися про те, яка пісня та у який час зазвучить на весь житловий квартал. Фантастичне відео згуртованості українців не оминула увагою й сама авторка Тіна Кароль. Такий вчинок не залишив зірку байдужою та вкотре довів, що музика завжди супроводжує та надихає у найбільш критичні моменти.

Люди співають пісню Тіни Кароль "Україна – це ти", підтримуючи одне одного у складні часи ізоляції,

– презентувала відео співачка на особистій сторінці в фейсбуці.



Прихильники Тіни Кароль не стали скупитися на компліменти у соціальних мережах. Фани переконують, що своєю творчістю виконавиця завжди об'єднувала людей: "Це вже не просто пісня, а народний гімн, який об'єднює і який співають від малого до великого", "Круто. Запам'ятається надовго", "Це народна любов".

Станом на 22 квітня в Україні підтвердили 6 592 випадки зараження коронавірусом. За добу виявили 467 нових випадків інфікування. На жаль, 174 інфікованих пацієнтів померли. Сьогодні Кабмін продовжив карантин до 11 травня, адже пік епідемії COVID-19 в Україні очікують у період з 3 по 8 травня. У той же час уряд планує пом'якшити низку обмежувальних заходів.



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