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Карантин – не завада: як у Львові облаштували автокінотеатр

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Перший автокінотеатр відкриють у Львові
Перший автокінотеатр відкриють у Львові / www.insidehook.com

З 13 травня у Львові почав діяти перший в Україні автокінотеатр. Організатори врахували всі поради ВООЗ у час пандемії коронавірусу та встановили великий екран просто неба.

За даними 24 каналу, автокінотеатр облаштували на паркінгу одного з торговельних центрів Львова. Відтак машини без перешкод зможуть розміститись на чималій площадці просто неба.

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Відомо, що щодня в автокінотеатрі відбуватиметься по три сеанси. Організатори врахували і смаки маленьких кіноманів, тому о 17 годині транслюватимуть сімейні фільми чи мультфільми. А от наступні сеанси будуть призначені для дорослих глядачів. Блокбастери, романтичні кінострічки чи байопіки – кожен зможе знайти цікавий фільм для перегляду.

Таку ідею львів'яни запозичили з Європи, де, за їхніми словами, відповідні заклади працювали з початку пандемії.

Авто-кінотеатр за кордоном
Автокінотеатр за кордоном / Broadsheet

Як і за кордоном, у львівському автокінотеатрі діятимуть строгі правила, яких повинен буде дотримуватись кожен відвідувач. Організатори врахували поради ВООЗ та не порушуватимуть умов карантину. 

Правила відвідин автокінотеатру:

  • Квиток можна придбати тільки онлайн. Тут організатори врахували чимало нюансів, зокрема, габарити машини, запропонувавши схему розміщення.Вартість квитка становитиме 200 гривень. Ця сума не буде збільшуватись від кількості людей в авто.
  • Перевірка квитків здійснюватиметься на в’їзді для безконтактного сканування з телефону або іншого пристрою.
  • Водії мають дотримуватись швидкісного обмеження на території кінотеатру – 5 км/год, аби не спричинити аварії.
  • В одному автомобілі може перебувати стільки людей, скільки передбачено посадкових місць.
  • Виходити з машини до, під час чи після кіносеансу заборонено.
  • Щоб звук був бездоганним, глядачі будуть налаштовувати радіоприймач в машині на певну хвилю. 
  • Організатори також наголосили, що зйомка сеансу, як і в будь-яких кінотеатрах, буде заборонена. 

Наразі на даху вже встановили великий екран, який дозволить переглядати кінострічки навіть вдень.

Авто-кінотеатр у Львові
Автокінотеатр у Львові / Пресслужба

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Львова LifeStyle Кіно
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