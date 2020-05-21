KHAYAT презентував нову пісню: вперше після Нацвідбору на Євробачення-2020 – відео

Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2020 KHAYAT (справжнє ім'я – Андрій Хайат) сьогодні, 21 травня, презентував нову пісню. Нова сучасна композиція має назву "Говорила".

Прем'єра відбулася на офіційному ютуб-каналі співака. В одному з інтерв'ю Андрій зазначив, що цей текст написав більше, ніж рік тому, проте у нього ніяк не виходило написання музики. Та сьогодні світ нарешті почув новий трек, який вже встиг полонити усі музичні платформи.

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Відомо, що артист 10 років вчився грати на акордеоні, але пісня "Говорила" стала першою, де виконавець використав цей інструмент.

"Ми живемо у світі, де плітки та обман стали невід'ємною частиною нашого буденного життя. "Говорила" – це не персоніфікована історія, а погляд зі сторони на типову життєву ситуацію, де я виступаю у ролі оповідача. Пісня пройнята ідеєю про те, що щастя любить тишу та правду, але я впевнений, що кожен з вас побачить свій особистий сенс крізь призму власних спостережень та досвіду", – прокоментував презентацію KHAYAT на особистій сторінці в інстаграмі.

KHAYAT – "Говорила": слухайте пісню онлайн

Що відомо про співака KHAYAT?

KHAYAT – український співак та автор пісень. Він працює в оригінальному жанрі музичної індустрії – фольктроніка. Заявив про себе у 2019 році, коли виступив на сліпих прослуховуваннях дев'ятого сезону шоу "Голос країни". Обрав Тіну Кароль і за допомогою її підтримки та порад на проєкті, зміг посісти третє місце.

Пізніше він взяв участь у Національному відборі на Євробачення-2020, де став півфіналістом. А вже цього року боровся за право представляти Україну на головному пісенному конкурсі Європи у фіналі.

Представлений у номінації "Відкриття року" на премії YUNA. Загалом за час своєї кар'єри він вже встиг випустити дебютний альбом та шість синглів.